في خطوات بسيطة.. طريقة عمل بان كيك بالنوتيلا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد البان كيك بأنواعها المختلفة، إحدى أطباق الحلوى سريعة التحضير التي تلقى اهتماما كبيرا على المائدة المصرية، ومن بين أنواعها المختلفة يبحث عدد كبير من المتابعين، عبر موقع البحث الشهير «جوجل»، عن طريقة عمل بان كيك بالنوتيلا، لذلك تقدم لكِ «هن»، طريقة عمل بان كيك بالنوتيلا على طريقة الشيف شربيني، خلال برنامجه «الشيف» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل بان كيك بالنوتيلا

مقادير عمل بان كيك بالنوتيلا

نصف كوب من النوتيلا

كوب ونصف من الدقيق

كوب من الحليب

ملعقة كبيرة من الزبدة

أربع ملاعق كبيرة من السكر

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة

طريقة تحضير بان كيك بالنوتيلا

تُشكل النوتيلا على شكل دوائر صغيرة من خلال وضعها على ورقة زبدة بمقدار ملعقة لكلّ دائرة

توضع في الفريزر لمدّة ساعة

وضع الدقيق في طبق كبير ثمّ إضافة السكر، والبيكنج باودر، والملح، وخلط المكونات جيدا

ثم أضيفي البيض لخليط الدقيق، والفانيلا، والحليب، وخلط جميع المكونات جيداً للحصول على خليط شبه سائل

وضعِ الزبدة في مقلاة على نار متوسطة حتّى تسخن، ثمّ إضافة مقدار مغرفة صغيرة من الخليط في المقلاة، وتركها حتّى تبدأ بالنضج.

ضعِ دائرة النوتيلا فوق العجينة بعد تجميدها، ثمّ وضع مقدار مغرفة من العجين فوقها

يتم التقليب على الجانبين حتّى تحمرّ وتنضج

كرري العملية حتى انتهاء الكمية، ثمّ وضعها في الطبق وتقديمها

طريقة تحضير بان كيك بالجزر

1 كوب دقيق

عين جمل مفروم

2 ملعقة بيكنج باورد

1 ملعقة قرفة

ملعقة ملح

كوب سكر

كوب لبن

1 ملعقة زيت

1 ملعقة فانيليا

3 بيضات

2 كوب جزر مبشور

للتقديم

3 ملاعق زبدة

2 ملعقة عسل

طريقة تحضير بان كيك بالجزر

اخفقي البيض مع الفانيليا والقرفة الملح والسكر

اضيفي الدقيق واللبن واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة سائلة

اضيفي الجزر المبشور وملعقة الزيت والبيكنج باودر

صبي الخليط باستخدام مغرفة في طاسة مدهونة بالزيت لعمل أقراص البان كيك

قدميها بعد رشها بالزبدة والعسل وعين الجمل