طريقة عمل ماسك القهوة لتفتيح البشرة.. نضارة للوجه وعلاج للسلوليت

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحرص غالبية الفتيات على استخدام «الماسكات» لتفتيح البشرة وعلاجها من الشوائب، سواء كانت تلك الماسكات جاهزة، يتم شراءها من المتخصصين فى العناية بالبشرة، أو طبيعية يتم تحضيرها بالمنزل.

ويعد ماسك القهوة لتفتيح البشرة من أم الماسكات التي تستخدمها السيدات في المنازل، إذ أنها تعد بمثابة «سكراب طبيعي» للوجه، تعمل على تفتيح البشرة، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل ماسك القهوة لتفتيح البشرة، وفق خبيرة التجميل حبيبة محمد، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» مع الإعلامية رضوى الشربيني بنحو:

طريقة عمل ماسك القهوة لتفتيح البشرة

- في حالة إذا كانت القهوة طبيعية، تلك التي يتم تناولها كمشروب، يتم وضع كمية مناسبة من حبوب القهوة في إناء يتم تخصيصه للماسكات.

- يتم بعدها إضافة كمية قليلة من ماء الورد على حبوب القهوة حتى تمام التجانس ليصبح ماسك يتم فرده على البشرة.

- من الممكن أن يتم إضافة كمية قليلة من الليمون للماسك حتى يتم الحصول على أفضل فاعلية للماسك بعد وضعه على الوجه.

- ثم يتم فرد الماسك على جميع أجزاء الوجه، ويتم تغطيته بالكامل.

- يتم ترك ماسك القهوة على الوجه لمدة من 10 أو 15 دقيقة فقط.

- ثم بعد ذلك يتم غسل الوجه بماء دافئ.

فوائد ماسك القهوة

- يساعد ماسك القهوة على علاج السلوليت والاسترتش ماركس الموجوده بمناطق مختلفة من الجسم.

- تساعد على تنقية الوجه من الشوائب الموجوده به.

- يساعد على تفتيح البشرة الغامقة وعلاج التصبغات الناتجة عن التعرض للشمس.

- يعطي ماسك القهوة لتفتيح البشرة نضارة للوجه بعد استخدامه.

يشار إلى أنه يمكن استخدام القهوة في استخدامات أخرى، إذ أنها تساعد على رفع هرمون السعادة الموجود في الجسم.