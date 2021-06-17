الامارات | اكتشاف ألماسة بحجم بيضة دجاجة في بتسوانا

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف ألماسة بحجم بيضة دجاجة في بتسوانا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف في أحد مناجم دولة بتسوانا واحدة من أكبر قطع الألماس على مستوى العالم.

ويعادل حجم الألماسة حجم بيضة دجاجة ويبلغ وزنها 1098 قيراط وهي فائقة النقاء بحب ما ذكرته شركة ديبسوانا المشغلة للمنجم اليوم.

وأشارت الشركة إلى أنه تم العثور على الألماسة في منجم جوانينج في وقت سابق من الشهر الحالي.

يذكر أن المنجم مملوك لشركة ديبسوانا والذي تتقاسم ملكية أسهمها شركتا دي بيرز وحكومة بتسوانا.

وتمتلك ديبسوانا مناجم الألماس الأربعة الكبيرة في بتسوانا ومنها منجم جوانينج الذي يوجد على عمق 400 متر تحت سطح الأرض وهو أكبر مناجم الألماس في الدولة الأفريقية.

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