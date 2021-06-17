أسباب تجعلك غير جائع في الصباح.. هل هذا يعني أنك مريض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لقد سمعنا جميعًا أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، ولكن قد لا تشعر بالجوع في الصباح لذا فإن تناول وجبة فطور صحية قد يبدو وكأنه تحدٍ.

على الرغم من أن قلة الجوع في الصباح قد تكون في بعض الحالات علامة على وجود مشكلة خطيرة، إلا أنها على الأرجح طبيعية تمامًا ولا تدعو إلى القلق.

فيما يلي 6 أسباب محتملة لعدم شعورك بالجوع في الصباح، بحسب ما أورد موقع healthline المعني بالأمور الصحية

1. أكلت عشاءً كبيراً أو وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل

أحد الأسباب الرئيسية لعدم شعورك بالجوع عند الاستيقاظ هو أنك تناولت عشاءًا كبيرًا أو وجبات خفيفة في الليلة السابقة.

قد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص إذا كنت تتناول وجبة غنية بالدهون أو البروتين. يمكن لهذه المغذيات الكبيرة أن تبطئ إفراغ معدتك وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول - حتى في صباح اليوم التالي.

وبالمثل، فإن الوجبات الغنية بالدهون قد تغير مستويات بعض الهرمونات المرتبطة بالشهية والشعور بالامتلاء، مما يؤدي إلى انخفاض الجوع.

إذا كنت تفضل الاستمتاع بعشاء كبير وتخطي الإفطار أو تأخيره في صباح اليوم التالي، فهذا جيد تمامًا - طالما أنك تتأكد من الحصول على العناصر الغذائية والترطيب الذي تحتاجه طوال اليوم.

2. تتغير مستويات الهرمون بين عشية وضحاها

بين عشية وضحاها وأثناء النوم، تتقلب مستويات العديد من الهرمونات في جسمك. هذا يمكن أن يغير شهيتك.

على وجه الخصوص، تظهر الأبحاث أن مستويات الأدرينالين، تميل إلى الارتفاع في الصباح.

يُعتقد أن هذا الهرمون يقمع الشهية عن طريق إبطاء معدل إفراغ معدتك وزيادة تكسير الكربوهيدرات المخزنة في الكبد والعضلات لتغذية جسمك.

علاوة على ذلك، لاحظت إحدى الدراسات أن مستويات هرمون الجريلين، هرمون الجوع، كانت أقل في الصباح مما كانت عليه في الليلة السابقة. قد يفسر هذا أيضًا سبب شعورك بجوع أقل عند الاستيقاظ.

أخيرًا، تشير بعض الأبحاث إلى أن مستويات هرمون اللبتين، وهو هرمون يعزز الشعور بالامتلاء، قد تكون أعلى أيضًا في الصباح. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات نتائج مختلطة.

لاحظ أن هذه التقلبات الهرمونية اليومية طبيعية تمامًا وليست عادة مدعاة للقلق. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من تغيرات مفاجئة أو شديدة في الجوع أو الشهية ، ففكر في التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية.

3. تشعر بالقلق أو الاكتئاب

يمكن أن يؤثر كل من القلق والاكتئاب بشكل كبير على مستويات الجوع لديك. بالإضافة إلى الأعراض مثل اضطرابات النوم والتعب وفقدان الاهتمام، يمكن أن يسبب الاكتئاب تغيرات في الشهية.

كما يزيد القلق من مستويات بعض هرمونات التوتر التي تقلل من شهيتك، وإذا كنت تعاني من القلق أو الاكتئاب وتشك في أنه قد يؤثر على شهيتك أو جوانب أخرى من صحتك، فتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية لتحديد أفضل مسار للعلاج بالنسبة لك.

4. الحامل

غثيان الصباح مشكلة شائعة تتميز بالغثيان والقيء. يصيب حوالي 80٪ من الناس أثناء الحمل.

على الرغم من أن غثيان الصباح يمكن أن يؤثر عليك في أي وقت من اليوم ، إلا أنه يحدث غالبًا في الصباح - ومن هنا اسمه. في معظم الحالات، يتحسن أو يختفي بعد 14 أسبوعًا من الحمل.

يمكن أن يقلل غثيان الصباح من شهيتك. في الواقع، في إحدى الدراسات التي أجريت على 2270 امرأة حامل ، أبلغت 34٪ عن تناول كميات أقل أثناء الحمل المبكر.

إلى جانب غثيان الصباح، يمكن أن يسبب الحمل أعراضًا أخرى لتقليل الجوع مثل عسر الهضم والانتفاخ وتأخر إفراغ المعدة.

إذا كنت تعانين من غثيان الصباح المستمر أو أعراض أخرى للحمل المبكر، ففكري في إجراء اختبار الحمل أو التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية.

5. أنت مريض

غالبًا ما يؤدي الشعور بالطقس إلى انخفاض مستويات الشهية والجوع.

على وجه الخصوص، من المعروف أن التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والأنفلونزا والالتهاب الرئوي تجعلك تشعر بجوع أقل.

في بعض الحالات، تحد هذه العدوى أيضًا من حاسة التذوق والشم ، مما قد يقلل من شهيتك.

يومكن أن تسبب بعض أنواع العدوى مثل الأنفلونزا، أعراضًا تقلل الجوع والشهية، بما في ذلك الغثيان والقيء.

ضع في اعتبارك أنه من المهم بشكل خاص أن تحافظ على رطوبتك وتغذي جسمك عندما تكون مريضًا ، حتى إذا كنت لا تشعر بالجوع. الحساء ، الشاي الساخن ، الموز ، البسكويت ، وعصير التفاح هي بعض الخيارات التي يسهل تناولها على المعدة لتجربتها عندما لا تكون على ما يرام.

6. الأسباب الكامنة الأخرى

بالإضافة إلى العوامل الأكثر شيوعًا المذكورة أعلاه، هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى لعدم شعورك بالجوع عند الاستيقاظ.

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة الأخرى لانخفاض الجوع في الصباح:

- كنت تتناول بعض الأدوية. يمكن للعديد من أنواع الأدوية ، بما في ذلك مدرات البول والمضادات الحيوية ، أن تقلل الجوع والشهية.

- أنت تكبر. يعد انخفاض الشهية أمرًا شائعًا بين كبار السن ويمكن أن يكون ناتجًا عن التغيرات في احتياجات الطاقة والهرمونات والذوق أو الرائحة والظروف الاجتماعية.

- لديك مشكلة في الغدة الدرقية. يمكن أن يكون فقدان الشهية علامة على قصور الغدة الدرقية أو انخفاض وظيفة الغدة الدرقية.

- أنت في فترة الإباضة. هرمون الاستروجين ، وهو هرمون أنثوي يزداد أثناء الإباضة ، قد يثبط شهيتك.

- لديك حالة مزمنة. يمكن أن تسبب بعض الحالات مثل أمراض الكبد وفشل القلب وأمراض الكلى وفيروس نقص المناعة البشرية والسرطان فقدان الشهية.

- إذا كنت تشك في أن هناك حالة كامنة قد تساهم في قلة الجوع في الصباح ، فاستشر أخصائي الرعاية الصحية.

ما يجب القيام به

إذا كنت لا تشعر بالجوع تمامًا عند الاستيقاظ، فلا بأس أن تنتظر قليلاً قبل تناول وجبة الإفطار.

في بعض الأحيان، بحلول الوقت الذي تستحم فيه، وارتدت ملابسك، والاستعداد لليوم، قد تشعر بالجوع.

إذا كنت لا تزال لا تشعر بالجوع، يمكنك تجربة تناول شيء صغير وغني بالعناصر الغذائية لتحفيز شهيتك. يمكن أن يؤدي التمسك بالمفضلات المألوفة أو تجربة مكونات جديدة إلى تحمسك لتناول وجبة الإفطار وإثارة شهيتك.

إليك بعض أفكار الإفطار الصحية واللذيذة:

الزبادي مع التوت والجرانولا

دقيق الشوفان مع شرائح الموز ورذاذ العسل

عصير مع السبانخ والفواكه الطازجة ومسحوق البروتين

عجة مع الفطر والطماطم والفلفل والجبن

توست الأفوكادو مغطى بالبيض

إذا وجدت صعوبة في تناول وجبة الإفطار بسبب شعورك بالقلق أو الاكتئاب، فقد يكون من المفيد تضمينها في روتينك الصباحي.

اعلم أيضًا أنه لا بأس تمامًا إذا كنت تفضل تخطي وجبة الإفطار تمامًا. فقط تأكد من الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها في وقت لاحق من اليوم، وترطيبها بشكل صحيح، وعدم تجاهل أي آثار سلبية محتملة من عدم تناول الطعام في الصباح، مثل الصداع أو التعب أو التهيج.

أخيرًا، إذا كنت تشك في أن حالة صحية أساسية يمكن أن تساهم في فقدان الشهية ، فتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية لتحديد أفضل مسار للعلاج بالنسبة لك.