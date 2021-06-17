كيف يمكن للأطفال اللعب بأمان هذا الصيف في ظل جائحة كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بينما ترفع الدول قيود جائحة كورونا، لا يزال هناك الكثير من الأسباب لتوخي الحذر، إذ لم يختف فيروس كورونا الجديد وتحوراته بأي شكل من الأشكال، كما لم يتم تطعيم الجميع، وخاصة الأطفال الصغار.

ويرغب الآباء في إعادة الحياة الطبيعية خلال الصيف لأطفالهم، لكن الخبراء يقولون إن المفتاح هو القيام بذلك بطريقة تحافظ على صحة الجميع في الخريف والشتاء والصيف بعد ذلك.

وبحسب ما نقل موقع Healthline، تقول الدكتورة سارة هوبرمان كاربوني، طبيبة الأطفال بكاليفورنيا في الولايات المتحدة: "بعد عام غير عادي وصعب، قد تتوق العائلات للقفز إلى متعة الصيف.. أود أن أشجع العائلات على السماح لأطفالهم بالعودة إلى الأنشطة الصيفية العادية، بما في ذلك المعسكرات والرياضة والإجازات العائلية. نظرًا لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا ليسوا مؤهلين بعد للتطعيم ضد COVID-19، فهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند وضع الخطط الصيفية".

قال كاربوني: "ستكون الأنشطة الخارجية أقل خطورة من الأنشطة الداخلية، (مع) فائدة إضافية تتمثل في تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني، وهو أمر مهم بشكل خاص بعد عام أو أكثر من التعلم عن بعد وزيادة وقت الشاشة".

وأخبرت الدكتورة كريستينا جونز ، طبيبة الأطفال وكبيرة المستشارين الطبيين في سلسلة الرعاية العاجلة أن الآباء قد يحتاجون إلى مزيد من المشاركة في الأنشطة، حتى في أوقات اللعب.

قال جونز: "أود أن أشجع وجود نشاط منظم لتقليل أي لحظات غير مريحة أولية محتملة". "بالنسبة لبضعة تواريخ اللعب الأولى التي تخرج من الوباء ، أود أيضًا أن أقترح على الآباء إبقاء مواعيد اللعب قصيرة. يمكن أن تؤدي مواعيد اللعب المنظمة والأقصر إلى تكوين تجربة إيجابية من شأنها تشجيع كلا الطرفين على القيام بذلك مرة أخرى".

القلق الاجتماعي

بعد عام أو أكثر من العزلة ، قد يشعر الأطفال بالقلق الاجتماعي ، وهذا أمر طبيعي، وقد تكون هناك أوقات يحتاج فيها الأطفال إلى التكيف مع السلوكيات الجديدة، تمامًا كما فعلوا مع سلوكيات معينة أثناء الوباء.

ويجب أن نمنحهم الوقت للتكيف مع الإعدادات الجديدة وجعلها مريحة. ابدأ بمجموعات أصغر من طفل أو طفلين في منطقة مريحة للطفل. امنح وقتًا للأطفال للتعرف على بعضهم البعض مرة أخرى.

قد يكون هناك أطفال صغار لديهم تفاعلات اجتماعية محدودة للغاية خلال الـ 16 شهرًا الماضية أو نحو ذلك ، والتي يمكن أن تكون نصف حياتهم حسب أعمارهم. يتعلم هؤلاء الأطفال التعامل مع أكثر من شخص واحد في وقت واحد لأول مرة على الإطلاق ، وقد يكون ذلك مرهقًا للغاية. على هذا النحو ، يجب على الآباء مراقبة أطفالهم والاستماع إليهم عن كثب والعمل على تحديد الإشارات التي قد تشير إلى أنهم قلقون أو عصبيون، ويجب على الآباء أيضًا توخي الحذر عند السفر هذا الصيف.

وضع في اعتبارك خيارات أقل خطورة للأطفال الذين لم يتم تطعيمهم بعد، والسفر بالسيارة يقلل بشكل عام من المخاطر مقارنة بالمطارات المزدحمة.

وإذا اخترت الطيران، فإن الرحلات المباشرة تكون أقل تعرضًا من الرحلات ذات التوقف المؤقت. من حيث السكن أو التخييم أو استئجار منزل لقضاء العطلات هو أقل خطورة من منتجع مزدحم. وعند زيارة العائلة والأصدقاء ، ستكون التجمعات في الهواء الطلق أكثر أمانًا ".

الصحة العامة

قال الدكتور دانيل فيشر ، رئيس قسم طب الأطفال في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا، إن هناك عاملًا آخر يؤثر على الأطفال هذا الصيف وهو تغيير عادات الأكل.

قال فيشر: "عانى بعض الأطفال من انعدام الأمن الغذائي ، وهذا أمر مأساوي". غالبًا ما تكون المدارس أماكن قد يحصل فيها الأطفال الفقراء على وجباتهم الوحيدة في اليوم. زاد الأطفال الآخرون من تناول وجباتهم الخفيفة أثناء تواجدهم في المنزل أثناء التعلم عن بعد ، وزيادة الوزن لبعض الأطفال هذا العام أمر حقيقي ".

وقلة النشاط في الهواء الطلق وزيادة الوجبات الخفيفة السكرية والتوتر وعادات النوم السيئة ساهمت في عدم تمتع الأطفال بصحة جيدة كما ينبغي.

ويحتاج الأطفال إلى التشجيع والسلوك النموذجي لمواصلة تناول الأطعمة الصحية". من المهم اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والكثير من الماء. أنصح دائمًا بممارسة الاعتدال ، ليس لمحاولة التخلص من بعض الأطعمة ، ولكن لممارسة التحكم في جزء.