كيف تختارين واقي الشمس المناسب لبشرتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يُعتبر الواقي من الشمس المنتج الأكثر أهمية في نظام جمالك، وذلك لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة، ولكن هناك مشكلة تواجه الإناث وهي وجود أنواع مختلفة منه.

وفي التقرير التالي، نوضح لكم كيفية اختيار واقي الشمس المناسب لبشرتك، كما ذكرت اخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة آية فؤاد لـ "الخليج 365".

تنقسم الأشعات فوق البنفسجية إلى ثلاث أقسام رئيسية:

1- الأشعة فوق البنفسجية نوع أ (UVA)، وهي مسؤولة عن الأضرار بعيدة المدى كعلامات الشيخوخة أو التصبغات أو السرطانات.

2- الأشعة فوق البنفسجية نوع ب (UVB)، وهي مسئولة عن الأضرار السريعة مثل حروق الشمس.

3-الأشعة فوق البنفسجية نوع ج (UVC)، تحجب بواسطة طبقة الأوزون ولا تصل إلى الأرض.

أوضحت اخصائية الأمراض الجلدية، أن أفضل واقي شمس هو (UVA) و(UVB)، ولكن ما الفرق بين الـ Sun Block وSun screen؟

- Sun Block:

يعمل كحاجز للبشرة ويساعد على إنعكاس الأشعة بأكملها، ولكن مشكلتها أن تترك لون على البشرة، لذلك يطلق عليه واقي شمس فيزيائي، ويعد مناسب للأطفال.

مكوناته: أوكسيدات الزنك أو أوكسيدات التايتينوم.

- Sun screen:

يحتوي على مكونات كيميائية تمتص أشعة الشمس وليس انعاكسها، وتتفاعل من خلايا البشرة وتطلق أيونات شاردة ولها تأثير على المدى البعيد على البشرة.

مكوناته: اوكسيبينزون أو دايوكسيبينزون.

- ماهو (SPF) المدون على عبوات واقي الشمس:

هو اختصار لمعامل الحماية.

وإذا كان 15 (SPF)، فهذا يعني أنه يمنع 93% من مقدار الأشعة.

وإذا كان 30 (SPF)، فهذا يعني أنه يمنع حوالي 97% من مقدار الأشعة.

وإذا كان 50(SPF)، فهذا يعني أنه يمنع حوالي 98 % من مقدار الأشعة.

ولفتت أخصائية الأمراض الجلدية أن أي رقم فوق الـ 50 ليس له أي أهمية، بمعنى أن واقي الشمس 50(SPF)، كاف جدا ويعطي أقوى حماية، بل بالعكس إذا زاد معامل الحماية هذا دليل على وجود مواد كيميائية كثيرة به، وهذا يضر البشرة بشكل أكبر.

وتابعت أن واقي الشمس يجب أن يوضع كل ساعتين، ويوجد أنواع من واقي الشمس تسمى "tinted"، عبارة عن واقي شمس معاه كريم أساس، وينقسم إلى لونين:

dark tint-1: للبشرة الغامقة.

light tint-2: للبشرة الفاتحة.

وحددت آية فؤاد، كيفية اختيار واقي الشمس في النقاط التالية:

- البشرة العادية:

يناسبها كريم واقي شمس خالي من الزيوت.

- البشرة الدهنية أو المختلطة:

تحتاج لواقي شمس من النوع الكريمي الخفيف أو السائل.

- البشرة الجافة:

يجب اختيار واقي شمس قوامه كريمي وثقيل.

- البشرة الحساسة:

يناسب أصحاب هذه البشرة استعمال كريم واقي من الشمس غني بمزايا نباتية وفيتامينات وخصوصا فيتامين "د" .