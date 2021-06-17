كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 10:41 صباحاً - مع بداية موسم الصيف تلجأ كل فتاة محجبة إلى مدونات الموضة العربيات للبحث عن ملابس سباحة محتشمة تتوافق مع أسلوبها وذوقها وقوامها، ولأن الكثيرات من المحجبات اعتمدن صيحة الكاش مايوه مع ملابس السباحة ونسقنه بأكثر من طريقة لتبدو إطلالاتهن جذابة بأفكار متعددة من التصاميم، نرصد لك اليوم عدة أفكار لتنسيقه، فاعتمدي الخيارات.



أفكار لتنسيق الكاش مايوه مع ملابس السباحة:



تنسيقات نوران خليفة للكاش مايوه

نوران خليفة باطلالة حيادية الالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام

نوران خليفة بالكاش مايوه -الصورة من حسابها على الانستغرام

نوران خليفة بملابس سباحة للمحجبات -الصورة من حسابها على الانستغرام



نشرت مدونة الموضة المصرية، نوران خليفة، عدة صور لإطلالاتها بأزياء السباحة خلال الفترات الماضية، والتي اعتمدت فيها على تنسيق الكاش مايوه بعدة طرق أنيقة ومحتشمة تليق بمظهرها بالحجاب، حيث أطلت بملابس سباحة باللون الأسود مع كاش مايوه التنورة، وقد ارتدَتْه بطريقة تنورة الـ Wrap مع اكسسوارات حيادية الألوان وقبعة من القش البني، وفي إطلالة مشابهة ظهرت بملابس سباحة باللون الأسود مع كاش مايوه بطريقة التنورة الملفوفة باللون الأسود والمطبعة بالزهور البيضاء، ونسقت للإطلالة أقراطاً على شكل عين باللونين الأبيض والفيروزي مع اكسسوارات اللون الأسود، وفي الإطلالة الثالثة اختارت ملابس سباحة باللون الأسود مع كاش مايوه أبيض مصمم كقطعة شفافة مزينة بعدة فتحات، وأكملت اللوك بأقراط وحذاء باللون الفوشيا لكسر رتابة الألوان الحيادية، مع حجاب ونظارة باللون الأسود وحقيبة من القش.

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آية ممدوح بالكاش مايوه التنورة

آية ممدوح بالكاش مايوه التنورة -الصورة من حسابها على الانستغرام



إن كانت ملابس السباحة الخاص بكِ تتميز بتصميم ذي قَصَّة مستقيمة أو أشبه بالجمبسوت، فلا تترددي في اختيار الكاش مايوه الأشبه بالشال ليتم ارتداؤه بطريقة التنورة الواسعة؛ للحصول على مظهر عصري جذاب على أسلوب مدونة الموضة المصرية، آية ممدوح، ولكن اعتني باختيار الألوان لتظهري بأسلوب أنيق. وعن آية ممدوح فقد اعتمدت ملابس السباحة باللون الأسود مع كاش مايوه أزرق مطبع باللون الأبيض والأسود، وأكملت مظهرها بحجاب وقبعة للبحر باللون الأسود، مع نظارة شمسية سوداء مزينة بالستراس.

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سارة طارق بإطلالة مرحة

سارة طارق بإطلالة مرحة -الصورة من حسابها على الانستغرام





في إطلالة مرحة مناسبة للبحر، تأنقت البلوغر المهتمة بالموضة والموديل المصرية، سارة طارق، بملابس سباحة باللون الأسود مع كاش مايوه أبيض مزين برسومات مرحة باللون الزهري وتدرجات الأزرق والأسود، لمنحك إطلالة لافتة تليق بالحجاب، وتزينت بأقراط طويلة زهرية مع حجاب أسود ونظارة شمسية مصممة بأسلوب شبابي يليق بإطلالتها.



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