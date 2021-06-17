أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر مع ابنتها: «قمر زي ما أنتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت صورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، للفنانة المعتزلة جيهان نصر، مع ابنتها، لتعتبر أحدث صورة لهما بعد غياب طويل سواء مع الجمهور أو عن الأعمال الفنية بعدما قررت الاعتزال.

وظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر وهي مرتدية الحجاب، بملامحها الجميلة، ومعها ابنتها التي بدت شابة جميلة تقاسمها في الملامح، وترتدي الحجاب أيضًا.

وتفاعل المتابعون في التعليقات على الصورة المتداولة «شكرًا جيهان نصر على اخيتارك.. من بدايتك وأنتي قمر فعلًا.. ما شاء الله عليكم ربنا يبارك.. جميلة وبالحجاب بقيتي أحلى والله».

جيهان نصر مع هبة مجدي

وقبل فترة ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر مع بناتها الثلاثة، برفقة الفنانة هبة مجدي، التي نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها «أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض الملك لير إني شوفت النجمة، چيهان نصر، وأولادها، أنا بحبها قوي، وأنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك»، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها، «حلوة بالحجاب ومن غيره.. لسه حلوة زي زمان».

جيهان نصر

تزوجت الفنانة جيهان نصر من رجل الأعمال الملياردير السعودي سعود الشربتلي، وذلك حين رآها للمرة الأولى خلال تواجدها في بيروت بصحبة أسرة مسرحية «المحظوظ»، وكانت تلعب دور البطولة مع الفنان الراحل سمير غانم، وسعى للتقرب والتودد لها.

وخلال عام 1997، توجت قصة الحب التي جمعت بين الثنائي بالزواج، فأرسل «الشربتلي» طائرة خاصة إلى القاهرة لإحضار أسرتها وعُقد قرانهما، وأهداها خاتمًا قدره 200 ألف دولار، ومهرًا قدره مليون دولار، ومؤخر صداق وصل لمليون ونصف المليون دولار، بالإضافة لقصر في لندن.

وكثرت الأقاويل حول اشتراط «الشربتلي» على الفنانة حينما تقدم للزواج بها، باعتزال الفن وارتداء الحجاب، ففضلت حياة الاستقرار والبعد عن الأضواء لتكون مع شريكها.