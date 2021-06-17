الامارات | "دي بيرز - فور إيفر مارك" تتعاون مع "مجوهرات جوهرة" للتوسع في أسواق الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "دي بيرز - فور إيفر مارك" تتعاون مع "مجوهرات جوهرة" للتوسع في أسواق الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجوهرات جوهرة، الشركة الإماراتية الرائدة في عالم المجوهرات عن اختيارها كشركة معتمدة من دي بيرز - فور إيفر مارك "" ، العلامة التجارية التي تتمتع بتاريخ حافل من الخبرة في مجال الألماس تمتد إلى أكثر من 130 عام. كل ألماسة من فور إيفر مارك طبيعية ومختارة يدويًا و تحمل نقش "فور أيفر مارك" الذي يميزها عن غيرها من الألماس.

من ضمن سلسلة متاجر مجوهرات جوهرة الـ185 حول العالم سيتم عرض مجموعة دي بيرز - فوريفر الكلاسيكية في الوقت الحالي عبر 10 متاجر رئيسية لمجوهرات جوهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة تشمل المواقع المتميزة مثل دبي مول ومول الإمارات. على أن تتوفر المجموعة أيضًا في 17 متجر جديد بحلول نهاية شهر يونيو، وبذلك يمكن للزبائن الحصول على المجموعة من 27 متجر في جميع المناطق المميزة في الدولة، علماً بأن تلك هي المرحلة الاولى من خطة العلامة التجارية للتوسع في المنطقة.



وفي قال توحيد عبد الله، الرئيس التنفيذي، لمجوهرات جوهرة، قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع دي بيرز - فور إيفر مارك، خبراء الألماس الذين يقدمون أفضل نوعية من الألماس لشركائهم، من خلال عملية الاختيار الدقيقة جداً. يتم نقش كل ماسة من فور إيفر مارك برقم فريد، مما يضمن أن كل ماسة طبيعية ومعلومة المصدر. إن استخدام ألماس دي بيرز - فور إيفر مارك في مجوهرتنا يعزز المجوهرات ويقوي ثقة الزبائن بنا.

تتوفر مجموعة واسعة من مجوهرات دي بيرز - فور إيفر مارك حاليًا في 10 متاجر وسنقوم بطرحها في 17 متجر آخر بحلول شهر يونيو".

من جانبه صرح السيد ساشين جين، العضو المنتدب، لشركة دي بيرز الهند، قائلاً: "مجوهرات جوهرة هي واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة في مجال المجوهرات في الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا للغاية أن نتعاون معهم. تختار فور إيفر مارك شركائها بعناية مثل اختيارها للألماس، ولهذا السبب وقعنا هذه الشراكة مع مجوهرات جوهرة، الذين تجعلهم قيمهم ومثابرتهم من أجل التميز الاختيار الأمثل كموزع معتمد لمنتجاتنا. التصاميم الراقية والحرفية العالية التي تتمتع بها مجوهرات جوهرة تعمل على تعزيز جمال ماسة فور إيفر مارك، ونتطلع إلى علاقة شراكة طويلة الأمد معهم".



تشترك العلامتين التجاريتين في الرغبة في تصميم مجوهرات بحرفية وجودة استثنائية. ويظهر ذلك في جميع منتجاتهم بدءًا من التصاميم المبتكرة والأنيقة للغاية إلى العناية والدقة التي يتم بها تصنيع كل قطعة. تمنح تلك الشراكة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية الحصول على أجمل الماسات الطبيعية وأكثرها ندرة في العالم. حيث ستعرض المتاجر الجديدة مجموعة مختارة من تصاميم المجوهرات للعلامة التجارية.

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