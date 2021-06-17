التغذية المناسبة لمرضى الصداع النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور هارتموت جوبل إن مخ مرضى الصداع النصفي يحتاج إلى المزيد من الطاقة.

ولإمداد المخ بالطاقة على مدار اليوم ينصح أخصائي طب الأعصاب الألماني بتناول خمس وجبات بدلا من ثلاث، محذرا المرضى من اتباع نظام الصيام المتقطع أو نظام الحمية الغذائية قليل الكربوهيدرات (Low-Carb Diet).

وأضاف جوبل أن الأغذية المناسبة لمرضى الصداع النصفي هي الكربوهيدرات المعقدة مثل منتجات الحبوب الكاملة والبطاطس والخضروات والفواكه.

جدير بالذكر أن الصداع النصفي المعروف أيضا باسم "الشقيقة" هو اضطراب عصبي مزمن تتمثل أعراضه في الشعور بصداع على جانب واحد من الرأس، وغالبا ما يكون مصحوبا بأعراض أخرى مثل الغثيان والحساسية للضوء والضوضاء.