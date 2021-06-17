نصائح أساسية لبشرة مشرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الرطوبة تحتاج البشرة إلى عناية خاصة للتمتع بإطلالة مشرقة.

وفيما يلي ثلاث نصائح أساسية من طبيب الأمراض الجلدية المدرب وممثل منتجات هيربل إسنشيالز د. كيمي فابوسيوا، لتساعدك على العناية ببشرتك الثمينة هذا الصيف.

1 - التقشير والتفتيح هما المفتاحان الأساسيان للإشراقة الجميلة. ويساعد التقشير على إزالة الطبقة الخارجية للبشرة من خلايا ميتة أو ضعيفة، ممهدا الطريق للبشرة النضرة الشابة الموجودة تحتها.

وللتفتيح، قد تحتاجين مكونات مثل فيتامين C وفيتامين E، التي تساعد أيضا على تجديد خلايا البشرة. ومثل كل منتجات العناية بالبشرة، الاستمرارية هي العامل الأهم. ومع الوقت، سيؤدي النظام السليم للعناية بالبشرة مع نظام غذائي صحي ومتوازن والحماية من الشمس لبشرة صحية مضيئة.

2 - تحتاج البشرة الجافة إلى منظف للبشرة مرطب يحتوي على عناصر مرطبة مثل زيت عباد الشمس والجليسرين. كما يعد ماء ميسلار الهيمالايا وسيلة فعالة لإزالة الماكياج وتنظيف البشرة برقة بدون التسبب في تهيجها.

3 - البشرة المعرضة للطفح تحتاج إلى قناع الطين لسحب الشوائب من العمق من داخل المسام. الماسك المضيء بالبابايين والعسل يعد مثاليا للتقشير وإعادة الشباب والحصول على بشرة أكثر إشراقة وحيوية.