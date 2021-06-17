أزهري عن زوج لم يخبر زوجته بطلاقها منذ سنوات: حكمه الرجم بالحجارة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

حالة من الجدل أثارتها إحدى السيدات خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعدما أكدت أن زوجها طلقها منذ 5 سنوات دون أن يخبرها، مشيرة إلا أنها اكتشفت الأمر صدفة خلال استخراجها لبطاقة الرقم القومي.

كابوس عاشته السيدة وهي تتذكر أن الحياة كانت طبيعية بينها وزوجها، دون أن تعلم بالطلاق الذي برأ نفسه منه بقوله: «اعتبري نفسك ملك اليمين».

وعلى الفور، أثارت القصة جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن حكم الدين في هذا الأمر.

حكم الدين فيما فعله الزوج

وفي هذا الصدد، علق الدكتور علوي أمين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، على هذا الأمر، مؤكدًا أنه حرام شرعًا.

وأضاف «أمين» خلال حديثه لـ«هُن» أن الزوج وقع في الزنا، وعقابه في الدنيا الرجم بالحجارة، وهو لا يُطبق في مصر الآن، بينما وجد أن عقوبته في الآخرة على حد وصفه: «في النار».

وأشار أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، إلى أن الزوجة لا يقع عليها إثم، لكونها لم تعلم بما حدث من الأخير.

وعن تشبيه الزوج لزوجته بـ «ملك اليمين»، أكد الدكتور علوي أمين أن هذا الأمر لم يعد موجودا بالإسلام من الأساس، قائلًا: «هو يقول زي ماهو عاوز، مفيش حاجة اسمها ملك اليمين دلوقتي في الإسلام».

من هم ملك اليمين؟

وأكد «أمين» أن ملك اليمين هن النساء من العبيد، الأمر الذي انتهى بتحريم الإسلام الاتجار بالبشر، قائلًا: حتى العلاقة الزوجية معها مُحرمة، لأنها صورة من صور الزنا التي قال الله عنها: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا).