الامارات | مقطوعات حصرية لنصير شمّة في ختام مهرجان أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مقطوعات حصرية لنصير شمّة في ختام مهرجان أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مهرجان أبوظبي 2021، سلسلة فعاليات ملتقى العود العالمي، بعرض الحلقة السابعة، التي استضافت أستاذ العود العربي اﻟـﻔﻨﺎن ﻧـﺼﻴﺮ شمّة؛ وذلك عبر منصات المهرجان الرقمية.

وأدى شمّة، في الحلقة السابعة والأخيرة من السلسلة، ثلاث ﻣـﻘﻄﻮﻋـﺎت ﻣـﻮﺳـﻴﻘﻴﺔ، كما سلط الضوء على أﺳـﺒﺎب ﺗﺤـﺪﻳـﺎت ﺑـﺚ اﻟـﻤﻠﺘﻘﻰ افتراضياً، وﻋلى ﻗـﻴﻤﺔ اﻷﺑـﺤﺎث اﻟـﻤﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ أﺳـﺎﺗـﺬة ذوي ﺧـﺒﺮة ﻓـﻲ ﻣـﺠﺎل اﻟـﻤﻮﺳـﻴﻘﻰ واﻟﻔﻨﻮن، والخطط المستقبلية للملتقى.

وقال شمّة خلال الحلقة: «في ملتقى العود العالمي اجتمع نخبة من المبدعين لتقديم رؤاهم وأفكارهم وموسيقاهم وابتكاراتهم في عالم العود، هي محاولة لمّ شمل العازفين والصناع والباحثين والنقاد في ساحة واحدة، يتبادلون خلالها المشورة والتجارب والأفكار حول العود وأساليبه المتعددة، والتي انتشرت في كل مكان خلال السنوات الأخيرة».

وتابع «عقدنا الملتقى الأول 2010 في القاهرة، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية - وزارة الثقافة، ومهرجان أبوظبي، وتضمن ليالي متنوعة شملت كل الأطراف المختصة بعالم العود»، مضيفاً «في هذا العام عقدنا التجربة الثانية للملتقى افتراضياً، كما حرصنا على أن تصل للجمهور مادة نوعية مدروسة بشكل عالٍ من فنانين متخصصين في التصوير في 23 موقعاً حول العالم، بمشاركة 27 عازفاً وعازفة من جنسيات متعددة.

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