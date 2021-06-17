الامارات | عملاقان مصريان يحصدان باقة من الأرقام القياسية

شكرا لقرائتكم خبر عن عملاقان مصريان يحصدان باقة من الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثقت «غينيس» للأرقام القياسية، مجموعة من الأرقام القياسية لعائلة من العمالقة في جمهورية مصر العربية، حيث حصد الأخوان محمد وهدى شحاتة عبدالجواد محمد، من محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية، حزمة من الأرقام القياسية المتعلقة بالجسم البشري.

وحققت (هدى - 29 عاماً) ثلاثة أرقام قياسية، هي: أكبر يد لامرأة على قيد الحياة (بواقع 24.3 سم في يدها اليسرى)، وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة (بواقع 33.1 سم في قدمها اليمنى)، وأوسع مدى لذراعَي امرأة على قيد الحياة (بواقع 236.3 سم).

من جهته استطاع الأخ الأكبر (محمد - 34 عاماً) تحقيق رقمين قياسيين، هما أوسع مدى لذراعَي رجل على قيد الحياة بواقع (250.3 سم)، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة (بواقع 31.3 سم في يده اليسرى).

وقدّمت المحكّم الرسمي لدى «غينيس» للأرقام القياسية، كنزي الدفراوي، الشهادات الرسمية لكل من (هدى) و(محمد)، وذلك أثناء زيارة لهما إلى القاهرة بمصر مع مراعاة ظروف التباعد الاجتماعي، وبحضور أفراد من عائلتهما، وأستاذ جراحة إطالة العظام وإصلاح التشوهات بكلية طب عين شمس، الدكتور خالد عمارة.

ويعاني كل من (هدى) و(محمد) خللاً في الغدة النخامية، وهو ما يؤثر في نموهما ووزنهما وضغط الدم، وغيرها من المشكلات الصحية الأخرى.

حققت هدى (29 عاماً) ثلاثة أرقام قياسية.

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