الامارات | شرطة دبي تشارك في سباق الـ 1000 ميل العالمي للسيارات الكلاسيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تشارك في سباق الـ 1000 ميل العالمي للسيارات الكلاسيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك شرطة دبي في سباق الـ1000 ميل، الأقدم والأجمل عالمياً للسيارات الكلاسيكية، الذي تشهده إيطاليا من 16 إلى 19 يونيو الجاري، وذلك قبل ستة أشهر من استضافة دولة الإمارات مرحلة حصرية خاصة من السباق، تنظم للمرة الأولى في المنطقة، بدعم من مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، وتغطي إمارات الدولة السبع، بمناسبة اليوبيل الذهبي لقيام اتحاد الدولة.

وتأتي مشاركة شرطة دبي تلبية للدعوة التي وجهتها إليها اللجنة المنظمة للسباق الأجمل عالمياً، الذي انطلق من إيطاليا قبل 94 عاماً، ويستقطب المشاهير وأعلام رياضة السيارات وهواتها، ويتابع فعالياته الملايين حول العالم.

ويعتبر كثيرون سباق الـ1000 ميل، الذي ولدت فكرته بإيطاليا في الثاني من ديسمبر 1926، أجمل سباق في العالم، ويقوم مبدؤه على سباق تزامن على الطرق العامة المفتوحة على مسار يمتد على طول 1000 ميل (أو ما يعادل 1600 كيلومتر)، ذهاباً وإياباً من مدينة بريشيا شمال إيطاليا إلى روما، وتخوض شرطة دبي السباق الذي يضم عشرات السيارات الكلاسيكية والرياضية وفائقة الأداء.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف: إن «مشاركة شرطة دبي في الفعاليات العالمية جزء أساسي من استراتيجية الشرطة المجتمعية التي أرستها القيادة الإماراتية في كل عملياتنا، لحماية المجتمع وضمان أمنه وإسعاده، والتعريف بقيم الإمارات محلياً وعالمياً».

وقالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عالية الحمادي، إن «مشاركة شرطة دبي في السباق تجسيد لقيم الانفتاح على مختلف الثقافات، ومقدمة لاستضافة دولة الإمارات النسخة الخاصة من السباق، في ديسمبر المقبل، بإماراتها السبع».

• تخوض شرطة دبي السباق بسيارة مرسيدس «إيه إم جي إس إل إس» الرياضية.

• يعد الحدث الذي ولدت فكرته في إيطاليا أجمل سباق في العالم

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