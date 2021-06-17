الامارات | أردنية تنتج صابوناً من حليب الإبل

شكرا لقرائتكم خبر عن أردنية تنتج صابوناً من حليب الإبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُنتج الأردنية، لارا الطيطي، صابوناً من حليب الإبل، وتقول إنه بينما يعد ذلك الحليب من أكثر المواد الاستهلاكية شيوعاً بين الأردنيين، فإن إنتاج صابون منه أمر غير مألوف في المملكة.

وتجوب لارا، وهي أمّ لثلاثة أطفال، مزارع الإبل في إربد والمفرق، للحصول على الحليب الذي توضح أن فوائده العديدة دفعتها لاختياره ليكون المكون الرئيس في صابونها، موضحة أنه يحتوي على فيتامين «سي» بنسبة تزيد ثلاثة أمثال على حليب البقر، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.

وبدأت لارا إنتاج صابونها «أروماتيك لول» في المنزل بشكل يدوي، قبل أن تتوسع إلى ورشة مستقلة أسستها لاحقاً.

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