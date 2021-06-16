لايف ستايل

«اتصلي ببابا».. نور عمرو دياب تكشف سبب عدم مهاتفتها لوالدها في بث مباشر

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نور عمرو دياب

خلال بث مباشر «لايف» عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، طلت نور الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب، أمام متابعيها لترك المساحة الكبيرة إليهم لتوجيه أسئلتهم المختلفة لها، ومن ثم بدأ ردها عليهم.

طلب غريب من المتابعين لابنة عمرو دياب

وخلال البث المباشر تلقت «نور» طلبا غريبا من قبل مجموعة من متابعيها، إذ قالوا لها خلال تعليقاتهم باللغة الإنجليزية: «اتصلي بوالدك».

وردت نور عمرو دياب، قائلة: «مش هعرف أكلمه هو مشغول دلوقتي مش هيرد عليا».

نور عمرو دياب: مشوفتش أهلي من بداية

ومنذ أيام، خرجت الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب، في بث مباشر آخر، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث وجه لها عدد من المتابعين، خلاله مجموعة من الأسئلة الشخصية ردت عليها باللغة الإنجليزية، كما عبر الكثيرون عن حبهم لها وتغزلوا بها وبجمالها.

وجاء من بين الأسئلة التي طُرحت على «نور»، سؤال جاء مضمونه: «امتى آخر مرة شوفتي أهلك فيها»، لترد موضحة أنها لم تر والديها أو أحدا من أفراد أسرتها منذ بدء جائحة فيروس كورونا، فيما وجه شخص آخر سؤالا لها عن تخصص دراستها بالخارج وعدد السنوات التي قضتها في لندن، لتجيب عليه بأنها تدرس علم البيولوجي، لافتةً إلى أنها مقيمة في لندن منذ 10 سنوات.

نور عمرو دياب تتفاعل مع دينا الشربيني

ويشار إلى أن نور عمرو دياب، تتفاعل بشكل مستمر مع الفنانة دينا الشربيني عبر تطبيق «انستجرام»، إذ تفاعلت مؤخرا، مع صورة ظهرت خلالها الأخيرة بصحبة الفنانة اللبنانية مايا دياب، وحمدي بدر، وكتبت في تعليقها على الصورة التي أخذت في لبنان: «القديم ذهب»، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات.

تعليق نور عمرو دياب

وجاء تعليق «نور» من بين التعليقات على الصورة، حيث دونت قائلة، «وحشتيني»، ما يشير إلى أنها مستمرة في عدم رؤيتها لها في ظل استمرار انفصال الثنائي، وتفاعل مع التعليق عدد كبير من جمهور الفنانة دينا الشربيني، مشيدين بالعلاقة الطيبة بين الثنائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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