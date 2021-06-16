الخاطبة «عبير» تقدم روشتة للمقبلين على الزواج تساعدهم في نجاح العلاقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الأيام القليلة الماضية، ازداد الحديث حول قائمة المنقولات الزوجية بعد الواقعة الشهيرة «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»، إذ أصبحت تلك الواقعة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة الماضية، وانقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين لما فعله والد العروس لرفضه كتابة قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بابنته.

أسرار وكواليس عديدة كشفتها الخاطبة عبير حسن، عن مهنتها وكيفية تعاملها مع تلقيها الطلبات المختلفة للبحث عن شريك حياة مناسب، كما قدمت روشتة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج حتى تساعدهم على نجاح العلاقة الزوجية بينهم، وتمثلت في الآتي:

روشتة لنجاح العلاقة الزوجية

قدمت الخاطبة عبير حسن روشتة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، والتي كان أبرزها:

قالت الخاطبة «عبير حسن»، إن اختيار الشخص على خلق ودين من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار شريك الحياة، كما يجب أن يكون شرط التدين موجودا في الطرفين وليس طرفا واحدا فقط، مشيرة إلى أنه يجب اختيار الأسرة أيضا قبل اختيار الشخص، لأن عليها عامل كبير يتحدد شكل العلاقة على أساسه، كما يجب ملاحظة طريقة تعامل الشخص مع أسرته.

وأضافت «حسن» أنه يجب أن يكون هناك تكافؤ بين الشخصين في الظروف الاجتماعية والمادية والدينية والمكانة المجتمعية والدرجة التعليمية، حتى لا تتأثر العلاقة بعد الزواج بالغيرة بين الطرفين، مشيرة إلى أن الارتياح بين الشخصين قبل الزواج من أهم الأشياء التي تساعد على نجاح العلاقة بعد الزواج.

وتحدثت الخاطبة «عبير حسن» خلال البث المباشر عن أغرب الطلبات التي كان يطلبها الراغبون في الزواج، مشيرة إلى أن أغرب طلب قابلته عندما طلب أحد المطلقين أن تجد له عروسة تنجب له توأما لأن طليقته تزوجت وأنجبت توأما.