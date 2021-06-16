أماني كمال تحتفل بـ ليلة الحنة مع ديانا هشام على طريقتها الخاصة.. صور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة ديانا هشام، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الفيديوهات التي جمعتها بالفنانة أماني كمال، أثناء احتفالهما بـ«حنة» زواج الأخيرة.

احتفال دينا هشام وأماني كمال

ونشرت «ديانا» عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، مجموعة من مقاطع الفيديو، التي ظهرت خلالها أثناء تأديتها للرقص مع العروس، وهما مرتديان بِدل رقص مصممة على التراث الشعبي، بألوان مختلفة، أثناء انسجامهما على نغمات الأغاني الشعبية.

من هي أماني كمال؟

- من مواليد عام 1990، أي تبلغ من العمر 31 عامًا.

- بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها فيلم «العالمي».

- ومن ثم توالت أعمالها الفنية ما بين السينما والتليفزيون.

- من أبرز ما شاركت به، أفلام «القشاش»، «هاتولي راجل»، «جوازة ميري»، ومسلسلات «حكايات بنات»، «الشك»، «السيدة الأولى»، «جبل الحلال».

علاقة دينا هشام وأماني كمال

ويشار إلى أن الفناناتين تربطهما علاقة صداقة قوية، إذ يحرصن على الظهور دائما في العديد من المناسبات المختلفة، فضلا عن مشاركتهما سويا ضمن أحداث مسلسل «أبو العروسة»، الذي حقق نسب مشاهدة عالية في الوسط العربي.

ديانا هشام مع محمد صلاح في «العلمين»

ومنذ أيام، خطفت الفنانة ديانا هشام، الأنظار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جمعتها باللاعب العالمي محمد صلاح، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، أثناء تواجدهما على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، أثناء قضاء العطلة الصيفية.

ودوّنت الفنانة الشابة تعليقا على الصورة، قائلة: «تشرفت بلقائه.. محمد صلاح فخر العرب».

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعل الآلاف من متابعين الفنانة الشابة، في التعليقات كالتالي: «إيه الطلة القمر دي.. قمرات.. هي مصر كلها مع صلاح في المصيف.. وصلتي للعالمية خلاص.. إيه الحلاوة دي أحلى اتنين بحبهم في حياتي».