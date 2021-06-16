3 وصفات لزيت الخروع لشعر كثيف ولامع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يعتبر زيت الخروع هو "السر السحري" لشعر صحي ومغذٍي وخالٍ من التلف، لذلك دعيه يلعب دورًا طبيعيًا وآمنًا لشعرك.

وسنعرض لكم طرق استخدامه للاستفادة منه بشكل صحيح، وفقا لما ذكر موقع "pinkvilla".

1- لعلاج قشرة الرأس:

- امزجي زيت الخروع مع 2 ملعقة كبيرة جل الصبار وقطرتين من زيت شجرة الشاي العطري.

- ضعي هذا الخليط على فروة رأسك وقومي بالتدليك لمدة 5 دقائق.

- اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بالشامبو جيداً.

2- لنمو الشعر:

- قومي بوضع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من عصير البصل.

- ضعي الإكسير على فروة رأسك.

- اغسليه بعد ساعة بشامبو لطيف.

3- للتغذية الشعر:

-استخرجي ثمرة أفوكادو واهرسيها، وضعي ملعقة صغيرة من زيت الخروع، وملعقة كبيرة من جل الصبار.

- امزجي جميع المكونات لعمل ماسك مرطب للشعر.

- اتركيه لمدة ساعة ثم نظفيه بشامبو لطيف.