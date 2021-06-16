هل تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً يزيد الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ربما سمعت أنه ليس من المفترض أن تأكل في وقت متأخر من الليل لأنه يمكن أن يزيد وزنك، ولكن هل تناول تناول الطعام بعد الساعة 8 يؤدي إلى زيادة الوزن؟ هذا ما يكشفه موقع "healthination"، عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام في وقت متأخر من الليل وزيادة الوزن، فإن ذلك يعتمد على ما تأكله، وعدد مرات تناوله، وكميته، حيث يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والسعرات الحرارية إلى زيادة الوزن بغض النظر عن الوقت من اليوم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يكون له تأثير سلبي على الوزن والتمثيل الغذائي.

كما قارنت إحدى الدراسات آثار تناول الطعام في النهار وتناول الطعام ليلاً، ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا الطعام لاحقًا أظهروا زيادة في الوزن، بالإضافة إلى ارتفاع في مستويات الكوليسترول والأنسولين والجلوكوز ومستويات الدهون الثلاثية.

وأظهرت دراسة أخرى أجريت على نحو 400 مائة مشارك أن متلازمة الأكل الليلي التي تحدث عندما يأكل الشخص معظم وجباته بعد غروب الشمس، ترتبط بنهم الأكل وارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI).

على العكس من ذلك، خلص استعراض عام 2015 للدراسات إلى أن تناول وجبة صغيرة ومغذية في الليل قد يساعدك في الواقع على بناء العضلات والاستفادة من صحة القلب والأوعية الدموية (خطر إصابتك بأمراض القلب والسكري).

وجزء من سبب ارتباط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بزيادة الوزن هو أننا نميل إلى استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والسعرات الحرارية، مثل البيتزا أو الآيس كريم.

ولا تساهم الوجبات الخفيفة غير المرغوب فيها في زيادة الوزن فقط سواء تم تناولها في الصباح أو الظهر أو الليل، ولكنها قد تتداخل أيضًا مع قدرتك على الحصول على قسط جيد من الراحة ليلاً، ما قد يؤدي إلى حدوث دورة تخريب للوزن، وذلك لأن بعض الأطعمة يمكن أن تعطل نومك.

كما يمكن أن تسبب الحلويات طفرات السكر والأطعمة المقلية أو الثقيلة قد تسبب عسر الهضم، ما يؤدي إلى إفساد هرمونات الجوع في اليوم التالي، زيتسبب في تناول المزيد طوال اليوم، علاوة على ذلك، تميل مستويات الشهية وهرمون الجريلين إلى الزيادة بشكل طبيعي في الليل.

لذا إذا كنت جائعًا بعد الساعة الثامنة مساءً فلا بأس من تناول الأطعمة المغذية، والأفضل من ذلك، تناول شيئًا قد يساعدك على النوم، لذا اختر وجبة خفيفة تحتوي على كربوهيدرات معقدة وألياف وبروتين، مثل خبز الحبوب الكاملة مع زبدة الفول السوداني أو دقيق الشوفان مع الحليب، حيث تتحلل الأطعمة الغنية بالألياف ببطء للمساعدة في تجنب ارتفاع السكر، ويمكن أن تساعدك الكربوهيدرات على الشعور بالنعاس.