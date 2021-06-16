كيف يمكن للرجل أن يبدو في سن العشرين وهو في عمر الـ50؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

كل شخص يقرر ما النظام الذي يرغب أن يتبعه في حياته، وما الشكل الذي يرغب أن يصبح عليه عندما يكبر في السن.

وهنا نعرض لكم بعض النصائح للرجل الذي إذا اتبعها لن يكبر في السن، وذلك وفقا لما ذكر موقع "Brightside".

1- أكل 6 بيضات على الإفطار:

الحالة الصحية للإنسان وكذلك مظهره يعتمد 70٪ على الطعام الذي يأكله و30٪ على التمارين، هذا هو السبب في أنه من المهم أن تأكل 6 بيضات مسلوقة على الإفطار مع 2 صفار فقط (بسبب الكوليسترول) بالإضافة إلى ذلك، شرب كوبًا من الحليب ويمكن أحيانًا إضافة الأفوكادو مع التوت إلى وجبة الإفطار، هذه كمية جيدة من البروتين والطاقة لبداية اليوم.

2-قضاء نحو 90 دقيقة في ممارسة الرياضة يوميًا:

يجب عمل تمارين القوة 4 مرات في الأسبوع، أو 3 مرات على الأقل إذا كنت مشغولاً، لا تقضي أكثر من 30 دقيقة في هذا النشاط، فهذا التمرين مهم جداً لصحة القلب.

3- افعل فقط ما تحب القيام به:

ربما سيبدو الأمر تافهاً بالنسبة للكثير من الناس، ولكن كم منا يفعل ما يحب حقًا ونريد أن نفعله، ربما هذا هو سر الشباب الأبدي، لأن كل ما تفعله يؤثر على النفس وبالتالي على الجسم كله.

4- لا يجب أن تنم متأخرًا:

في الواقع، حاول ألا تذهب إلى النوم بعد الساعة 11 مساءً، ويجب أن تستيقظ مبكرًا كل يوم، ويجب أن تعلم أن العمل ليلاً ومشاهدة الأفلام بعد منتصف الليل لا يحسن الصحة، من أجل الحصول على نوم جيد، والتوقف عن الأكل قبل النوم بـ 5-6 ساعات.

إذن ما هو السر:

الأمر بسيط جداً يتوقف فقط على ما تريده، كن في العمل الذي تحبه، واتبع نظام غذائي صحي، وحاول النوم بشكل كافي، وممارسة الرياضة باستمرار دون انقطاع.