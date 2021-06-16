القصة الكاملة للبلوجر المصرية بسمة بشاي.. بدأت باستغاثة وفيديو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل والغضب، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر بلوجر تدعى بسمة بشاي، مقطع فيديو، ظهرت خلاله وهي تبكي، بعد تعرضها للتحرش في مطار القاهرة، إذ باتت القصة الكاملة للبلوجر المصرية بسمة بشاي، تريند موقع البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية.

القصة الكاملة للبلوجر المصرية بسمة بشاي

وخلال الفيديو الذي جاءت مدته حول الـ5 دقائق، روت الفتاة تفاصيل ما تعرضت له، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث جرى نشره وتداوله على نطاق واسع، من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفتاة، إنه أثناء وقوفها في طابور تسلم الحقائب بالمطار، وذلك أثناء رحلة عودتها من لبنان إلى القاهرة، لاحظت إحدى صديقاتها، تواجد رجلا كان يقوم بتصويرها من ظهرها، وفي لحظات انهارت «بسمة»، وسرعان ما طلبت المساعدة من المحيطين بها، وكذلك من أمن المطار ليجري القبض على المتحرش، ويتحفظ عليه في إحدى غرف المطار.

ارتداء ملابس زوجها

وبعد لحظات، انتقلت البلوجر المصرية، بصحبة صديقاتها، إلى غرفة بها نحو 12 رجلا، جاء من بينهم، زوجها وزوج صديقتها، كانوا جميعهم يعاينون ما كان على هاتف المتحرش، وهو ما أدخلها في حالة نفسية سيئة، وظلت تبكي وارتدت بلوفر زوجها الطويل في محاولة منها لمنع أعين المحيطين بها عن رؤيتها.

تفاعل المشاهير مع البلوجر المصرية

وعلى مدار الساعات الماضية، ضجت صفحات الكثير من مشاهير الفن والسوشيال ميديا، بإعادة تداول ونشر فيديو «بسمة»، محاولين دعمها وموقفها للحصول على حقها من المتحرش، فجاء على رأسهم، مايان السيد، وأسماء جلال، وزينب غريب، وغيرهم.

إحالة المتهم بتصوير فتاة بمطار القاهرة للمحاكمة الجنائية

ومنذ ساعات، أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة متهم بانتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضائها بمطار القاهرة للمحاكمة الجنائية.