خبيرة شعر توضح أفضل طريقة للحفاظ عليه من مياه البحر أو حمامات السباحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت فاتن الغريب، خبيرة الشعر، إنه وللحفاظ على الشعر خلال فترة الصيف وخاصة أثناء السباحة في البحر أو حمامات السباحة، يجب على السيدات الحرص والتعامل بشكل سليم خلال فترة الصيف حتى لا يتعرض شعرهن للتلف الناجم عن استخدام المياه المالحة أو الكلور وذلك من خلال وضع زبدة الشايا أو زيت السمسم أعلى الشعر.

وأضافت «الغريب»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبعد وضع تلك المستحضرات يجب توزيعها بلطف في كافة أنحاء فروة الرأس حتى تتغلغل في المسام، «كدة بنخلي الشعر زي السفنجة، وبيكون اتملي الفراغات اللي فيه، وبالتالي مبيكونش فيه مساحة إن حاجة تانية تسبب ضرر أو تلف، وده المفروض كلنا نعمله».

ونصحت خبيرة الشعر، بغسل الشعر بالشامبو بعد العودة للمنزل لحاجة الشعر للنظافة من ماعلق به من أشياء أخرى من مياه البحر أو حمامات السباحة، موضحة أنه وبعد ذلك يجب ترطيب الشعر عبر استخدام ماسك مكون من حمام كريم أو بلسم وتركه أعلي الشعر لفترة حتى يحصل الشعر على الترطيب الذي افتقده بسبب مياه البحر أو حمامات السباحة، مؤكدة أنه يفضل استخدام حمام الكريم مرة واحدة في الأسبوع حتى يعطي الشعر ما يحتاجه من ترطيب وفيتامينات مفيده له.

كما وشرحت خلال الحلقة طرق استخدم «الفوط» بطريقة صحيحة للحفاظ على قوة الشعر ولمعانة والمعادن المهمة التي هو بحاجة إليها.