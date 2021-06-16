الامارات | «نوبل الخضراء» لبوسنية قاتلت لحماية أحد الأنهار

شكرا لقرائتكم خبر عن «نوبل الخضراء» لبوسنية قاتلت لحماية أحد الأنهار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحملت ميادة بلال التعرض للضرب والتحرش عندما أمضت أكثر من 500 يوم تحرس وتقاتل، لحماية نهر كروستشيكا في البوسنة مع فريق من نساء قريتها، لمنع تصاريح بناء على ضفتيه.

وحسمت المعركة، التي دارت رحاها في وسط البوسنة، في ديسمبر كانون الأول 2018 لكن ميادة ما زالت تقاتل في الصفوف الأمامية ضد مشروعات أخرى مقترحة في أرجاء البلد الواقع في منطقة البلقان، لتحصد ثمار جهودها وتفوز بجائزة يطلق عليها «نوبل الخضراء».

وأصبحت ميادة (40 عاما) الفائزة الأوروبية بجائزة جولدمان البيئية لعام 2021 التي تكرم الرواد العاملين في حماية البيئة من ست مناطق في العالم.

وقالت ميادة لرويترز «دافعنا عن النهر لمدة 503 أيام بالتواجد الفعلي على مدار 24 ساعة... وإذا تطلب الأمر سنحرسه 5300 يوم».

وفي صيف 2017 منع سكان القرية معدات ثقيلة من عبور جسر خشبي في الطريق إلى موقع البناء قائلين إن المشروع سيضر بالبيئة.

قالت ميادة التي تخصصت في الاقتصاد «فقدت وظيفتي، وفقدت أصدقائي، وتعرضت ابنتي للتنمر في المدرسة... أكذب إذا قلت أن الأمر سهل، لكنني فعلت ذلك رغم كل شيء. لدي ابنة ولا أريدها عندما تكبر أن تواجه نفس مشاكل أمها».

وأشاد حفل توزيع الجوائز الافتراضي بالفائزين «أبطال كل يوم هؤلاء يظهرون قوة القاعدة الجماهيرية في حماية كوكبنا».

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