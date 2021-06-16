ما هو نقص الأكسجة السعيد؟.. وإليك مخاطره على مرضى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

اتخذ الوباء منعطفًا مأساويًا عندما ضربت الموجة الثانية من فيروس كورونا ملايين الأشخاص في الهند. لم يقتصر الأمر على مقتل العديد من الأشخاص فحسب، بل ترك أيضًا عددًا كبيرًا من الناس يلهثون لالتقاط الأنفاس. كما نعلم، فإن COVID-19 هو مرض تنفسي ويؤدي إلى خسائر في الرئتين وأجزاء أخرى من الجسم.

ووفقًا لموقع timesofindia قد تؤدي الإصابة الشديدة بكورونا إلى انخفاض مستويات الأكسجين، ما يجعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى ألم في الصدر، ولكن أشخاص لا يعانون من أي ألم ولا آلام ولا علامات خارجية لانخفاض مستويات الأكسجين في دمائهم، ولكن يتم تشخيص إصابتهم به في مرحلة لاحقة، وهي حالة تسمى بـ "نقص الأكسجة السعيد".

لماذا تنخفض مستويات الأكسجين لدى مرضى كوفيد -19؟

فيروس كورونا هو مرض تنفسي يسبب التهابًا واسع النطاق في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الرئتين والجهاز التنفسي، ويمنع تدفق الدم المؤكسج في الجسم، مما يجعل التنفس صعبًا على المرضى.

ويعتقد الخبراء أن التخثر المنتشر الذي يحدث في الأوعية الدموية في الرئتين هو ما يتسبب في انخفاض مستويات الأكسجين.

ما هو نقص الأكسجة السعيد وما الذي يجعله مقلقًا للغاية؟

عندما يكون جسمك منخفضًا جدًا في مستويات الأكسجين في الدم، يُعرف ذلك بنقص الأكسجة، فتتراوح مستويات تشبع الأكسجين الطبيعي بين 94-99٪ ، ولكن عندما يؤثر فيروس كوفيد -19 على رئتيك، فقد يتسبب في انخفاض مستويات الأكسجين لديك.

في حين يمكن التعرف على نقص الأكسجة بأعراض مختلفة تتراوح من ضيق التنفس إلى آلام الصدر إلى مضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى، فإن نقص الأكسجة السعيد لا يؤدي إلى أي علامات خارجية واضحة، وهو ما يؤدي إلى التشخيص المتأخر والمضاعفات، لذلك فإن نقص الأكسجة السعيد كما يوحي الاسم يسمى كذلك، حيث يبدو المريض الذي يعاني من هذا المرض، حتى التشخيص، سعيدًا وبصحة جيدة من الخارج.

كيف تكتشف "نقص الأكسجة السعيد" في الوقت المناسب؟

يوصي الخبراء بالمراقبة المنتظمة لمستويات الأكسجين لدى مرضى كورونا، سواء كان الشخص مصابًا بعدوى خفيفة أو بدون أعراض، إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، يجب فحص مستويات تشبع الأكسجين بانتظام، فيمكن أن يكون مقياس التأكسج النبضي مفيدًا، إنه جهاز محمول يمكنه قياس محتوى الأكسجين في الجسم.

يمكن أن يتجنب الاكتشاف المبكر لنقص الأكسجة السعيد أي مضاعفات خطيرة في المستقبل، فيمكن بدء الأدوية والعلاج في الوقت المحدد، مما يمنع خطر دخول المستشفى.

علامات تدل على انخفاض مستويات الأكسجين لدى مرضى كوفيد -19

قد لا يؤدي COVID-19 دائمًا إلى انخفاض مستويات الأكسجين، ف يشمل مرض كوفيد الخفيف أعراضًا مثل الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم والتذوق، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التنفس أو يعانون من ضيق التنفس في أي وقت معين، يجب نقلهم إلى المستشفى ويجب أن يطلبوا المساعدة الطبية.

إذا كنت لا تزال تتساءل عن شعور انخفاض مستوى الأكسجين في الجسم ، فإليك بعض العلامات التي تساعدك على فهمه عن كثب:

- ضيق في التنفس

- ألم صدر

- الالتباس

- تغير لون الشفاه أو زرقة الشفاه

- احتراق الأنف

متى يجب أن يتلقى الشخص العلاج بالأكسجين؟

عندما تنخفض مستويات SPo2 إلى أقل من 93٪ ، فهذه علامة على أن المرء يحتاج إلى علاج بالأكسجين، ويقترح الطبيب رانديب جوليريا ، بالنسبة لأولئك الأفراد الذين لديهم تشبع بالأكسجين 92 أو 94 ، ليست هناك حاجة لأخذ أكسجين عالي فقط للحفاظ على تشبعك، مشيرًا إلى أنه لن يكون له أي فائدة.

أما إذا كان لديك التشبع فوق 95 ، لا تحتاج إلى تناول الأكسجين، وإذا كان أقل من 94 ، فأنت بحاجة إلى مراقبة دقيقة ولكن قد لا تحتاج إلى الأكسجين لأن الأكسجين لا يزال كافياً في الدم إذا كان المريض بصحة جيدة ".