بصرف النظر عن كورونا.. هذه الأمراض يجب أن تقلق بشأنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة علينا جميعًا، بينما يبدو أن جائحة كورونا تتباطأ، لا يزال يتعين علينا توخي الحذر حتى نكون آمنين، ليس فقط كورونا، فالطقس الحالي هو دعوة للعديد من الأمراض الأخرى المنقولة جواً والتي تنقلها المياه والبعوض.

علينا توخي الحذر الشديد للحفاظ على سلامتنا خلال الفترة الحالية، فيما يلي قائمة ببعض الأمراض التي يجب أن تقلق بشأنها الآن، وفقا لموقع timesofindia.

الأمراض التي ينقلها البعوض

الملاريا

تحدث الملاريا بسبب طفيلي وحيد الخلية، وهو أحد المشاكل الصحية الرئيسية خلال الرياح الموسمية.

حمى الضنك

فترة حضانة حمى الضنك هي أربعة إلى سبعة أيام بعد اللدغة، تشمل العلامة الأولى الحمى والتعب.

نصائح للبقاء في مأمن من الأمراض التي ينقلها البعوض

- استخدم الناموسيات في منزلك

- لا تسمح للماء بالتجمع أو الركود في أي مكان حول المنزل أو في المنزل

- حافظ على النظافة المناسبة ونظف منزلك بانتظام

- يمكنك أيضًا استخدام طارد البعوض / الكريمات قبل الخروج من المنزل أو حتى أثناء البقاء بالداخل

الأمراض التي تنقلها المياه

تعتبر الأمراض التي تنقلها المياه مشكلة شائعة أخرى، بعض الأمراض التي تنقلها المياه الأكثر شيوعًا هي:

التيفوئيد

تسببه بكتيريا S. Typhi ، التيفود هو مرض ينتقل عن طريق المياه وينتشر بسبب سوء الصرف الصحي، يعد تناول الطعام المكشوف أو الفاسد أو شرب المياه الملوثة السببين الرئيسيين للتيفود، تشمل أعراض التيفود الصداع وآلام المفاصل والحمى والتهاب الحلق.

اليرقان

ينتج اليرقان عن سوء الصرف الصحي والمياه والغذاء الملوثين، يسبب خللاً في وظائف الكبد ويمكن أن يكون له أعراض مثل الضعف والتعب والبول الأصفر والقيء والعيون الصفراء.

التهاب الكبد A

إنها عدوى فيروسية تنتشر عن طريق الطعام والماء الملوثين، يمكن أن يتلف الكبد ويلتهب، تشمل أعراض التهاب الكبد التعب والحمى واصفرار العين وألم في المعدة والبول الداكن وفقدان الشهية المفاجئ.

نصائح للبقاء في مأمن من الأمراض التي تنقلها المياه

- اغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها

- حافظ على الطعام مغطى

- لا تستهلك الطعام من الخارج

- المحافظة على النظافة الشخصية والبيئية، اغسل وعقم يديك كثيرًا.

- تأكد من عدم وجود مصارف مفتوحة وحفر في منطقتك

- تطعيم أطفالك في الوقت المحدد

الأمراض التي تنتقل عن طريق الهواء

بسبب ضعف جهاز المناعة، يكون الأطفال وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى المنقولة عن طريق الهواء خلال فصل الصيف، النوعان الأكثر شيوعًا من الأمراض التي تنتقل عن طريق الهواء هما.

البرد والأنفلونزا

يعتبر البرد والHنفلونزا من أكثر أنواع العدوى الفيروسية شيوعًا، وتحدث بسبب التقلبات المفاجئة في درجات الحرارة أثناء الرياح الموسمية، ضعف الجهاز المناعي يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بهذه الالتهابات الطفيفة، والتي يصاحبها سيلان الأنف، والتهاب الحلق، وعيون دامعة، وحمى وقشعريرة.

الاHفلونزا

تنتشر الأنفلونزا، بسهولة من شخص لآخر، كما تنتقل بسهولة عن طريق الهواء.

نصائح للبقاء في مأمن من الأمراض التي تنتقل عن طريق الهواء

- غط فمك وأنفك أثناء السعال أو العطس

- اشرب الماء الدافئ كل بضع ساعات واحمل زجاجة الماء الخاصة بك عند الخروج

- ابقِ أطفالك بعيدًا عن الأشخاص المصابين بالفعل

- تأكد من غسل اليدين والقدمين جيدًا بمجرد عودتك من المنزل

- تأكد من أن منزلك جيد التهوية