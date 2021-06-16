مهما كان سنك.. اتبع هذا الروتين لتحسين صحتك ونفسيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خلق عادات صحية وروتين جديد غير المعتاد ليس بالأمر السهل مطلقا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتخلص من بعض الأفعال حتى وإن كانت تؤذي صحتك كالتدخين، أو التعود على فعل جديد كالرياضة.

تخبر نفسك أنك كبير في السن بحيث لا يمكنك ممارسة رياضة الجري أو أنك فاتتك ممارسة اليوجا، غالبًا ما يكون هناك ميل للالتزام بما تعرفه، والقيام بالأشياء التي اعتدت عليها سواء كانت مفيدة لصحتك أم لا.

ولكن العمر يمكن أن يلعب دورًا في قدرتك على المشاركة في بعض الأنشطة، واتخاذ خيارات نمط حياة صحي هو أفضل لحياتك وقد يعني حتى إضافة سنوات إلى حياتك.

وأظهرت دراسة علمية، سلوك أكثر من 6000 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 44 و84 على مدى سبع سنوات، وجد فريق الدراسة أدلة دامغة على أن اتخاذ خيارات صحية في الحياة له فوائد هائلة، وفق ما نقل موقع "bestlifeonline".

وقال الباحثون إن القيام بأشياء مثل الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، قلّل في الواقع من خطر وفاة الفرد خلال فترة الدراسة بنسبة 80 في المائة.

مع وضع هذا الدافع في الاعتبار، حان الوقت للتخلص من الأعذار والعمل على خيارات نمط الحياة الصحية الخمسة التي نذكرها لك ويمكنك القيام بها في أي عمر.

- احصل على قسط من النوم

الحصول على قسط صحي من النوم ضروري في كل عمر، هذا لأنه يعيد ويقوي كل جزء في الجسم تقريبًا، وثبت أن الفشل في الحصول على قسط كافٍ من النوم يضعف جهاز المناعة في الجسم.

تأكد من حصولك على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، وتحدث إلى طبيبك إذا كنت تواجه مشكلة.

- كن أكثر نشاطًا

في حين أن النشاط البدني قد يبدو وكأنه شاقا أكثر مما كان عليه في سنوات شبابك، فمن المهم جدًا ألا تدع عمرك يمنعك من الحفاظ على النشاط.

وقالت أرجي هيليس مديرة قسم الأوعية الدموية الدماغية في جونز هوبكنز ميديسن: "التمرين هو أيضًا أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام به للمساعدة في منع الخرف والتغيرات المعرفية الأخرى".

كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان.

ويجب أن تستهدف ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني، أي شيء من الركض الخفيف إلى التنزه على مهل، في معظم أيام الأسبوع.

- حافظ على صحة عقلك

ليس جسمك فقط هو الذي يجب أن تحافظ عليه في حالة جيدة، ولكن عقلك أيضًا. ومثل جسمك تمامًا، يحتاج عقلك إلى تدريبات منتظمة.

وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد: "يُعتقد أن تحدي عقلك بالتمارين الذهنية يؤدي إلى تنشيط العمليات التي تساعد في الحفاظ على خلايا الدماغ الفردية وتحفيز التواصل فيما بينها".

سواء كنت تلعب الشطرنج أو تتعلم لغة جديدة، تأكد دائمًا من تحفيز عقلك - خاصة مع تقدمك في السن. وإذا كنت تريد عقلًا قويًا، فراجع 15 لعبة من شأنها أن تبقي عقلك حادًا.

- الإقلاع عن التدخين

بعد 24 ساعة من التوقف عن التدخين، يقول أطباء جونز هوبكنز إنك تبدأ في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية. علاوة على ذلك، يقلل من خطر الوفاة في منتصف العمر مبكرًا بنحو 50 بالمائة.

ولمزيد من العادات المفيدة للقلب، تحقق من 20 طريقة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب هذا الصيف.

- الأكل الصحي

أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في منع الخرف وتقليل العديد من المخاطر الصحية الأخرى هو تناول نظام غذائي صحي.

ماذا يعني ذلك بالضبط؟ قم بتناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك، مع الحفاظ على اللحوم الحمراء والسكر والأطعمة المصنعة إلى أدنى حد ممكن.