قليلة الظهور معه.. آخر رسالة من إيمان العاصي لوالدها قبيل وفاته «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فقدت الفنانة إيمان العاصي، خلال الساعات القليلة الماضية، والدها، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، حيث سارع الكثيرون من الفنانين لتقديم العزاء للفنانة وأسرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

آخر ما دونته إيمان العاصي لوالدها

ومنذ أيام كانت الفنانة، طلبت من متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»، الدعاء لوالدها، من خلال منشور اكتفت خلاله بتدوين كلمة «بابا».

ظهور إيمان العاصي ووالدها

وعلى الرغم من حرص الفنانة على نشر العديد من صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلها الدائم، إلا أنها كانت قليلة الظهور مع والدها بشكل كبير ملحوظ.

حقيقة وشم إيمان العاصي لحروف محمد صلاح على ظهرها

وفي أعقاب مايو الماضي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بين النجم العالمي محمد صلاح، والفنانة إيمان العاصي، بعدما أثار ضدها بعض من جمهور الأول هجوما حادا، إثر ظهورها برسم «تاتو» على ظهرها زعم البعض أنه الأحرف الأولى لاسم لاعبنا المحترف «MS».

سبب إثارة الجدل

وبسبب صورة كانت شاركتها الفنانة أمام متابعيها، ظهرت خلالها بملابس البحر، ورسم الوشم على ظهرها، أثير الجدل والانتقادات من قبل بعض نشطاء السوشيال ميديا، فيما ربط البعض الصورة بأنباء انفصال اللاعب العالمي عن زوجته السيدة ماجي صادق، وذلك بعد قام «صلاح» بحذف صورها من حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

حقيقة وشم إيمان العاصي لحروف محمد صلاح

ومع البحث، تبين أن التاتو التي تحرص الفنانة على الظهور به، يرمز لمعنى الكلمة الإنجليزية «Virgo» أي برج العذراء، وهو الذي تنتمي له الفنانة، والمولودة في 28 أغسطس.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تظهر خلالها «إيمان» بالتاتو، إذ تحرص على الظهور به في العديد من صورها بالمناسبات المختلفة.