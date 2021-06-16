قضية رانيا يوسف.. تعرف على القصة الكاملة لأزمتها مع المذيع العراقي الشهير بعد قرار المحكمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أصدر القضاء المصري، قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وحفظ قضية رانيا يوسف، لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية.

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة رانيا يوسف بعد الظهور في البرنامج السالف ذكره، وتداول عددا من التصريحات الخاصة بها، وحديثها عن جسدها، ما جعلها تتقدم ببلاغ ضد المذيع العراقي، متهمه إياه بالتضليل وعدم صحة مواضع الإجابات على الأسئلة.

ونرصد من خلال هذا التقرير القصة الكاملة وتفاصيل قضية رانيا يوسف، وأزمتها مع المذيع العراقي نزار الفارس، كالتالي:

بداية أزمة قضية رانيا يوسف

حرص الإعلامي نزار الفارس على استضافة الفنانة المصرية رانيا يوسف في برنامجه الشهير، الذي يتم إذاعته عبر قناة «الرشيد» العراقية، وخلال حديثه معها وجه لها عددا من الأسئلة التي يرى البعض أنها غير مناسبة وملائمة، وظهر خلال الحلقة التي تم إذاعتها إجابتها الجريئة على تلك الأسئلة، وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة من الحلقة.

تصريحات أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا

وبعد تداول مقاطع الفيديو المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت تلك التصريحات غضب الجمهور، كما تداولها الكثيرون مرفقين بها العبارات الساخرة من تلك التصريحات، التي تحدثت بها عن مفاتن جسدها، وإجابتها على تلك الأسئلة الجريئة دون إعطاء إنذار للمذيع، ما أثار غضب الفنانة رانيا يوسف.

وعلى الفور وبعد تداول ردود أفعال السوشيال ميديا على تلك التصريحات الجريئة لها، توجهت الفنانة رانيا يوسف بتحرير محضر ضد المذيع العراقي نزار الفارس، متهمة إياه باقتطاع إجاباتها ووضعها على أسئلة أخرى خلال المونتاج.

وبعد إجراء الكثير من التحقيقات للتأكد من صحة القضية، أصدر القضاء المصري، قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير.

وعلق المذيع الشهير عبر حسابه الرسمي على قرار حفظ القضية، موجها شكره للقضاء المصري العادل وللأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه في أزمته تلك قائلا «الحمدالله تم حفظ البلاغ المقام ضدي من قبل الفنانة رانيا يوسف في النيابة العامة شكرًا للقضاء المصري العادل شكرًا للإعلام المصري شكرًا لكل شخص وقف إلى جانبي.. شكرًا للمستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيرة شكر خاص إلى عارضة الأزياء الجميلة ميرهان كلر ربي يحفظ الجميع القادم صادم».