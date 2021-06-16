الامارات | مصر..تعيش مع طليقها في بيت واحد دون علمها.. صدفة تكشف مأساتها

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..تعيش مع طليقها في بيت واحد دون علمها.. صدفة تكشف مأساتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول يوم عادي في حياة سيدة مصرية (38 عاما) إلى كابوس حقيقي، بعد إكتشافها وعن طريق الصدفة، ان زوجها الذي تعيش معه قد طلقها دون علما منذ اكثر من 6 سنوات.

وعاشت السيدة التي إحتاجت إلى ورقة من السجل المدني، حالة من الذهول والصدمة الكبيرة عندما جاء في ورقة السجل انها مطلقة غيابيا من زوجها منذ أكثر من ست سنوات، وأنها تعيش معه كوال تلك الفترة "في الحرام".

محامي السيدة، محمد سليمان، قال في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن موكلته متزوجة من الرجل منذ أكثر من 13 عاما، ولديها ثلاثة أطفال، وأضاف أنه "في عام 2020 حدث خلاف بينها وبين زوجها الذي قام على إثره بطردها من منزل الزوجية، فقامت السيدة برفع دعوى قضائية، لتمكينها من مسكن الزوجية، لأنها حاضنة للصغار وفقا للقانون المصري".

وتابع قائلا: "الزوج في تلك الفترة تراجع عن موقفه بعد حكم المحكمة لتمكينها من مسكن الزوجية، وبالفعل عادت الزوجة لكنه قام بالاعتداء عليها بالضرب، ما دفعها لعمل بلاغ في الشرطة، وعليه تم حبس الطرفين".

وبيّن أنه "بعد تلك الواقعة اكتشفت الزوجة أن تم فقدان بطاقتها الشخصية، فقررت استخراج أوراق هواية جديدة، لتكتشف المفاجأة الصادمة، وهي أنها مطلقة منذ عام 2015".

ولفت إلى أن السيدة كانت تعيش مع زوجها بشكل طبيعي، حتى أنها حملت منه في 2016، ولكنها أجهضت لاحقا.

وأكد سليمان أن الزوجة "تعيش في حالة صدمه كبيرة لأنها عاشت طوال الفترة تلك معه في الحرام"، مشيرا إلى أنه في حالة "وفاة الزوج لا ترث، كما أنه ليس من حقها إن أنجبت طفلا أن تسجله باسمه".

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