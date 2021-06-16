بعد 19 عاما.. حورية فرغلي تعود لمسابقة ملكة جمال مصر من جديد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تستعد الدكتورة أمال رزق، رئيس مسابقة ملكة جمال مصر «MISS EGYPT» لانطلاق الموسم الجديد من المسابقة، حيث بدأت في التحضيرات الأولى للمسابقة، والتي على رأسها انضمام الفنانة حورية فرغلي، ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة هذا العام.

ومن جانبه، أكد محمد علي، المنسق الإعلامي للمسابقة، في بيان صحفي، أن الفنانة حورية فرغلي سوف تتواجد ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة «Miss Egypt 2021»، والمقرر بدء فعاليتها باختبار أداء المسابقة يوم الجمعة 2 يوليو المقبل بإحدى الفنادق الكُبرى بوسط البلد.

الجدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي لُقبت منذ 19 عامًا بلقب ملكة جمال مصر، تحديدًا في موسم 2002.

حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجراءها 4 عمليات

وكانت الفنانة حورية فرغلي، أعربت عن سعادتها البالغة بنجاح العلميات التي أجرتها في أنفها، قائلة: «حاسة إن الحمد لله ربنا شفاني بسبب دعوات الناس ليا، وحب الناس ليا، أنا كنت مسافرة أعمل العملية وقولت هتخلص في أسبوعين وهرجع، لاقيت الدكتور هناك بيقولي هتقعدي أربع شهور، وهتعملي أربع عمليات، أول عملية استغرقت 11 ساعة».

وأضافت «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، أن حالتها النفسية لم تكن جيدة، «كنت خايفة أثناء العمليات، بس هما هناك متقدمين جدًا، وفاهمين شغلهم كويس جدًا، الحمد لله بقيت أشم وأعرف الأكل اللي بأكله، حسيت أني اتولدت من جديد»، موضحة أنها تعلمت دروس كثيرة من مرضها.

وأوضحت أن أبرز ما تعملته من درس مرضها، «مش كل الناس بتحبك بجد، معدن الناس مش بيظهر غير أوقات الشدة، فيه ناس كنت على طول واقفة في ظهرهم سنوات طويلة ولما حصلت المشكلة وتعبت محدش رفع عليا سماعة التليفون»، موضحة أنها تفاجأت بنجوم كبار لم تكن تحلم أن يتحدثوا معها، ويساندونها في مرضها، ويطمئنون على حالتها الصحية باستمرار.