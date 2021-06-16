كورونا اليوم: تسجيل أول إصابة بالفطر الأخضر.. واكتشاف سلالة هندية متحورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

نتطلع جميعا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد- 19 بحياتنا.

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سر إصابة البعض بآثار جانبية للقاح

مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، أصبح من الواضح أن الآثار الجانبية ليست موحدة بالنسبة للجميع، يصاب البعض بالأعراض النموذجية، والبعض الآخر يعاني من شدة أكبر، بينما يهرب البعض دون أن يصابوا بأذى - وليس لديهم أي آثار جانبية، لكن لماذا يحدث هذا التفاوت؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

في حين يمكن تجربة الآثار الجانبية بشكل عام، فمن المعروف أنه لا يوجد جسمان يتفاعلان بنفس الطريقة مع نفس اللقاح، لذلك، ما إذا كان الشخص يتفاعل مع اللقاح أم لا، أو لديه نفس ردود الفعل مثل شخص آخر يعتمد على طريقة تفاعل النظام الفردي مع المستضد في اللقاح، كما لاحظت التجارب السريرية من دراسة لقاح mRNA لشركة فايزر أن أكثر من 50٪ من الأشخاص أبلغوا عن عدم تعرضهم لأية آثار جانبية بعد تلقي اللقاح، ولا يزالون محميين، بصرف النظر عن هذا، فإن عوامل مثل العمر والجنس والمناعة الموجودة مسبقًا والظروف الصحية واستخدام الأدوية المضادة للالتهابات قد تؤثر أيضًا على الآثار الجانبية التي تحصل عليها، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الشباب يبلغون عن آثار جانبية أكثر من كبار السن، تشير الأبحاث الحديثة أيضًا إلى أن الوقت من اليوم الذي يتعرض فيه الشخص للحقن قد يؤثر أيضًا على التفاعلات الالتهابية.

الهند تسجل أول حالة إصابة بالفطر الأخضر لمصاب بكورونا

أفاد مصدر طبي في الهند بأنه تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ولاية ماديا براديش.

ونقلت قناة «إن دي تي في» الهندية، اليوم الأربعاء، عن المصدر، قوله إن الحالة لشخص يبلغ من العمر 34 عاما أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر، تقول التقارير الصحفية إنه ربما تكون هذه هي الحالة الأولى لمثل هذه العدوى في البلاد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

اكتشاف سلالة هندية متحورة بموسكو

أعلن مدير مركز "جماليا" الروسي لعلم الأوبئة، ألكسندر جينتسبورج، اكتشاف نوع جديد من فيروس "كورونا" في العاصمة الروسية موسكو متحورة عن السلالة الهندية.

وقال جينتسبورج، في تصريح صحفي لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية اليوم الأربعاء: "نحدد الآن طيف السلالات التي تنتشر في العاصمة موسكو، حيث عثرنا بالفعل على أكثر من سلالة صينية وهندية معدلة، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة الفعالية الوبائية للقاح "سبوتنيك V" ضد هذه السلالات"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.