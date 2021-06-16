إطلالات اليوم: رضوى الشربيني بالبيبي بلو.. ومي عمر أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- رضوى الشربيني:

طلت الفنانة رضوى الشربيني ببدلة باللون البيبي بلو، مزودة بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- حنان مطاوع:

كما تألقت الفنانة حنان مطاوع بفستان باللون البني من أعلى والكافيه من أسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- مي عمر:

وظهرت الفنانة مي عمر بفستان باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

وارتدت الفنانة نسرين طافش فستانا باللون الأوف وايت مزينا بالورود، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- امينة خليل:

كما ارتدت الفنانة أمينة خليل فستان باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.