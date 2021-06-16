"دلتا بلس" في الهند.. كل ما تحتاج معرفته حول السلالة الجديدة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يستمر متغير دلتا في إحداث الفوضى ليس فقط في الهند، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم، في الآونة الأخيرة، صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) متغير دلتا على أنه متغير مثير للقلق (VOC) ، مشيرة إلى أنه كان أكثر هيمنة من متغير ألفا، سلالة كوفيد التي تم اكتشافها لأول مرة في كينت بالمملكة المتحدة.

يُقال إن متغير دلتا، المعروف علميًا باسم B.1.617.2 ، قد تحور بشكل إضافي إلى سلالة جديدة تسمى متغير دلتا بلس أو "AY.1"، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الموضوع، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو متغير Delta Plus الجديد؟

يدعي الخبراء أن متغير Delta plus الجديد أو متغير AY.1 يتميز باكتساب طفرة K417N.

يقول فينود سكاريا، الطبيب والعالم في معهد CSIR لعلم الجينوم والبيولوجيا التكاملية (IGIB) في الهند "إن الطفرة موجودة في البروتين المرتفع لـ SARS-COV-2 ، مما يساعد الفيروس على دخول الخلايا وإصابة الإنسان".

فيما يتعلق بالمتغير الجديد، قالت باني جولي، وهي عالمة متخصصة في التسلسل الجيني: "يمكن العثور على عدد صغير من متواليات دلتا (B.1.617.2) ذات الطفرة المرتفعة K417N على GISAID. ، وتم تحديد التسلسل في الجينوم من 10 دول ".

وأضافت: "تم تحديد التسلسلات مؤخرًا على أنها نسب AY.1 (B.1.617.2.1) ، وهي سلالة فرعية من دلتا، بسبب المخاوف من كون K417N أحد الطفرات الموجودة في متغير بيتا (B.1.351)".

وأبلغ مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة عن إجمالي 63 جينومًا لمتغير دلتا من SARS-CoV-2 الذي يحتوي على طفرة K417N.

ما مدى قلق متغير Delta plus؟

تُعزى الموجة الثانية من فيروس كورونا إلى متغير دلتا، الذي ظهر في الهند في أكتوبر الماضي، الآن بعد أن بدأ عدد حالات COVID-19 في الانخفاض، جذبت سلالة دلتا الجديدة، والمعروفة أيضًا باسم متغير Delta plus ، انتباه الناس.

ومع ذلك، وفقًا للدكتور سكاريا فإن: "المتغير لـ K417N لم يظهر كثيرًا في الهند في هذا الوقت من الزمن، التسلسلات هي في الغالب من أوروبا وآسيا وأمريكا."

بالإضافة إلى ذلك، قال باني جولي: "يبدو أن متغير AY.1 نشأ بشكل مستقل عدة مرات ويمكن أن يكون أكثر انتشارًا مما لوحظ في البلدان ذات المراقبة الجينية المحدودة".

كيف تستجيب السلالة الجديدة لعلاجات COVID؟

يتم استخدام العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة لعلاج المرضى الذين يعانون من عدوى خفيفة إلى متوسطة من COVID ولديهم فرص للإصابة بعدوى شديدة. الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي نسخ من الجسم المضاد الذي يستهدف مستضدًا محددًا، يتم إنشاؤها بشكل مصطنع في المختبر وترتبط ببروتين السنبلة لفيروس SARs-COV-2 ، مما يمنع دخول الخلايا السليمة ويحمي الجسم من ذلك.

ومع ذلك، قال العلماء إن الطفرة في متغير دلتا من SARS-CoV-2 يمكن أن تقاوم العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة المستخدمة في علاج مرضى كورونا.

هل متغير Delta plus قابل للانتقال؟

بينما يقال إن المتغير الجديد يقاوم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، قالت أخصائية المناعة فينيتا بال ، وهي عضو هيئة تدريس في المعهد الهندي لتعليم العلوم والبحوث، إنها لا تحدد ما إذا كانت السلالة الجديدة معدية أو قابلة للانتقال أم لا.

وأضافت: "مدى قابلية هذا المتغير الجديد للانتقال سيكون عاملاً حاسمًا لتحديد انتشاره السريع أو غير ذلك، وبالتالي، في حالة إصابة الأفراد بالمتغير الجديد، قد لا يكون الأمر يستحق القلق".