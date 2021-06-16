حبيبة عمرو دياب الجديدة.. مصورة لمجلة عالمية وعمرها لا يتجاوز 30 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حبيبة عمرو دياب الجديدة، تصدرت هذه الجملة مواقع التواصل الاجتماعي التي كشفت عن وجود قصة حب جديدة يعشيها الهضبة، مع فتاة تدعى دينا ضياء، وتعمل مصورة في إحدى المجلات العالمية.

كما تداول الجمهور صورة جمعت بين الفنان عمرو دياب ودينا ضياء وعدد آخر من الفنانين، بينهم الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، خلال إحدى السفريات، وأيضا أنباءً تزعم عن ارتباط الثنائي.

من هي حبيبة عمرو دياب الجديدة؟

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات عن دينا ضياء.

- تدعى دينا ضياء بهجت.

- تعمل كمصورة فوتوغرافية لصالح مجلة «فوج» العالمية في نسختها العربية.

- عاشت في إسبانيا لفترة طويلة من عمرها.

- تتحدث الإسبانية والإنجليزية بطلاقة.

- لم يتعدَ عمرها الثلاثين عاما، أي أنها تصغر الهضبة بفارق عمر كبير.

عمرو دياب يثير الجدل مع حسناء جديدة

وخلال مارس الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان عمرو دياب بفتاة حسناء، ما أثار الجدل حول إذ كان يربطهما علاقة عاطفية، وسط تفاعل كبير مع تلك اللقطة المصورة، التي سبقها العديد من الصور التي جمعت «الهضبة» بالعديد من الحسناوات.

وظهر عمرو دياب بأزياء شتوية سوداء وغير منقوشة، مع النيو لوك الجديد بشعره الأشقر، فيما ارتدت الفتاة فستانا منقوشا أسود اللون مزود بفتحات صغيرة على الجانبين، مع اعتمادها على مكياج سموكي وشعر أحمر منسدل يحمل بعض التموجات البسيطة.

وتبين أن هذه الفتاة هى الراقصة الأجنبية أوكسانا عقب إجرائها نيو لوك، وتم التقاط الصورة على هامش إحدى الحفلات، حيث تحرص الراقصة على حضور حفلات عمرو دياب دوما، لأنها من أشد المعجبات بفنه.

وكان ظهور الفنان عمرو دياب مع عارضة الأزياء والمذيعة إنجي كيوان، أكثر ما أثار الجدل، خاصة بعد ظهورهما في عدد من اللقطات الرومانسية، لكن اتضح أنها من تصوير إعلانهما الجديد الخاص بأحد العطور.

وردت «إنجي» على الشائعات حول ارتباطها بالهضبة بعد انتشار صورهما، موضحة أن انتشار الصور لم يكن سوى «بروباجندا»، وأن قصة ارتباطها بالهضبة عارية تمامًا عن الصحة، وجاء تعليقها من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ET بالعربي»، قائلة: «محدش كان يعرف أي حاجة عن مشاركتي في الإعلان الناس لما شافت الصور اتخضت وبرضه كانت كبروباجندا عشان خطة الإعلان».