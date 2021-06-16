ريهام سعيد باكية في «لايف جديد»: أنا اتهزمت وجالي سكر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد في «لايف» جديد مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأعلنت عن مرضها بالسكر، وتحدثت كذلك عن حلقتها الشهيرة مع «أم نور»، وقالت إنها أخطأت في كثير من الأمور من بينها أن سمحت بأن يتمكن منها مرض السكر، بسبب ضيقها في الفترة الأخيرة.

ريهام سعيد تعلن مرضها بالسكر

وقالت الإعلامية ريهام سعيد خلال فيديو «لايف» عبر «فيسبوك»، «كل حد ضايقني وحرق دمي هو اللي أدى أن يجيلي السكر، صاحية عايزة افطر لقيت انه مينفعش أكل عيش ولا فاكهة، انا جالي السكر، الدكتور قالي اخد حباية بعد كل وجبة، حاجة تزعل طول عمري بساعد الناس واحاول اعالجهم اول مرة انا اللي احتاج اتعالج».

وأكملت ريهام في «لايف»، «اشكروا ربنا طول الوقت انكوا بصحكتوا انا بالنسبالي انا اتهزمت اللي عايزين يزعلوني ويضايقوني نجحوا انهم يجيبولي سكر يبقى هم انتصروا، وانا بدعوا كل الناس الي عندها سكر اللي بقيت منهم، والناس المليانة اننا نخلي بالنا من صحتنا ونخس اوي اوي ومناكلش خالص انا هطلع لاي ف كل شوية اقول باكل ايه عشان عشان اشجعكم متاكلوش ونحافظ على صحتنا».

وأكملت ريهام باكية، وهي تحمد الله على مرضها، «الحمدلله يا رب انك بتخليني اخد بالي من نفسي، ولازم كلكوا تخلوا بالكوا من نفسكوا، انا هوفر وقت كبير ليا ومش هفكر في المسؤوليات والمشاكل والقضايا والناس اللي بتتبلى عليا».

ريهام سعيد تدافع عن أم نور

ودافعت ريهام سعيد خلال الفيديو، عن حلقتها الشهيرة مع «أم نور» على صفحة قناة النهار، قائلة «الفيديو جايب 200 ألف مشاهدة، وانتوا كلكوا بتنتقدوا امال مين اللي بيشوف، وازاي بتقولوا اختارت أم نور عشان تعلى ببرنامجها، مين دي اللي عايزة تعلى بأم نور انا؟».

وأكملت، «مين قال نقدم حاجة ايجابية بس مين قال كدة، الحاجة الوحيدة اللي منقدمهاش الي الناس تتاذي منها او تقلدها، ايه المشكة في تقديم واحدة بتطبخ في اوضة، زي ناس كتير اوي اوي اوي، حاجة مسلية ومنوعات طبيعي جدا نقدمها، مش لازم نقدم حاجة مفيدة او تعليمية في محتوى ترفيهي ومسلي او كوميدي، ما نفكر ان الصدفة بتلعب دور كبير اوي ف حياة الناس، انتوا اللي عملتوا ام نور على فكرة مش حد تاني انتوا اللي شهرتوها المواقع اتكلمت عنها وبعدين البرامج وده طبيعي».