بعد حفظ بلاغ رانيا يوسف ضده.. نزار الفارس لـ «هن»: رافع قضية تعويض بـ 5 مليون جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علق الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الحكم الصادر بحفظ البلاغ المقدم ضده من الفنانة رانيا يوسف، لعدم وصول التحقيقات إلى صحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير الذي أجرته «رانيا» مع الإعلامي على قناة «الرشيد» العراقية.

وقال «الفارس» في تصريحاته لـ «هُن»: «مبسوط وسعيد جدًا، وواثق دايمًا في القضاء المصري والشعب المصري أيضًا».

أما عن رده على الفنانة رانيا يوسف، أشار لاستمرار قضيته ضدها، قائلًا: «مستمر في قضيتي ضد الفنانة، كنت رافع قضية تعويض عن التشهير والسب والقذف ولازلت مستمر».

وكان المحامي هيثم عباس، بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس، أقام دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، طالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة رانيا يوسف ونزار الفارس

وكانت الفنانة رانيا يوسف أجرت لقاء مع الإعلامي نزار الفارس، من خلال برنامجه المذاع على قناة «الرشيد»، وأثارت الجدل وقتها، بعدد من التصريحات الجريئة التي ذكرتها، الأمر الذي وصل إلى ساحات القضاء.

وتتبع ذلك أيضًا رفع الإعلامي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه، إذ اتهمته الفنانة بتزييف الحقائق.

وتقدم طارق العوضي، محامي الفنانة رانيا يوسف، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيص بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينًا أنه تقدم ببلاغ أيضًا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، مشيرا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته لأنه «خان الثقة التي منحته إياها».

وتقدمت رانيا يوسف بشكوى ضد نزار الفارس، لدى سفير العراق بالقاهرة، وقدّمت ملفًا موثقًا بالصوت والكتابة والتواريخ لما حدث من اجتزاء وخداع قبل وبعد الحوار المثير للجدل، كما أكدت الفنانة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في دولة العراق ضد إدارة القناة وضد المذيع لحفظ حقوقها وضد التشويه المتعمد لشخصها، وذلك في بيان صدر عنها بعد مقابلة السفير العراقي، وفق لما جاء بنص الدعوى.