بمكياج بسيط.. صور جديدة لـ ريا أبي راشد تثير إعجاب متابعيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور لها أثارت تفاعل بين متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بظهورها.

وظهرت «ريا» بمكياج بسيط دون مبالغة أظهر جمال ملامحها، كما أنها تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وشاركت متابعيها بسؤال افتراضي أرفقته على الصور «لو كان عندكن قدرة خارقة شو بتختاروا تكون؟ أنا بختار الانتقال الفوري لصير لحّق على كل شي».

وتفاعل معها متابعيها في التعليقات على الصور قائلين: «قراة أفكار الآخرين.. إني أطير.. عجبني اختيارك وعندك حق.. الطيران طبعًا.. قدرة التحكم بتفكير الآخرين.. أكون مختفية.. أني أوصلك».

وقبل أيام قليلة، كانت الإعلامية ريا أبي راشد، نشرت عبر حسابها أيضًا على تطبيق «إنستجرام» صورها وهي مرتدية فستان باللون الأحمر أبرز جمالها، كما أنها ارتدت حذاء ذو كعب عالي.

أول امرأة عربية سفيرة للنوايا الحسنة لمفوضية اللاجئين

يذكر أن الإعلامية ريا أبي راشد، تم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لمفوضية اللاجئين، إذ بدأت مشاركتها مع المفوضية خلال عام 2017، من خلال«الأمل MBC»، التي تشير للمسؤولية الاجتماعية، وبذلك تصبح أول المرأة العربية الأولى التي يتم تعيينها في هذا المنصب.

وعُرفت ريا أبي راشد بمدافعتها الدائمة عن النازحين واللاجئين في جميع أنحاء العالم، فكان لها صوت قوي تجاههم، خلال مشاركتها في حملتي المفوضية لرمضان والشتاء، كذلك في مختلف نداءات الطوارئ، ما جعل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعين الإعلامية ريا أبي راشد، كسفيرة إقليمية للنوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق «UN News Arabic».

وتعد ريا أبي راشد محاورة لنجوم هوليود، وإعلامية مميزة، ومحاورة متميزة في مجالها، اشتهرت بإطلالاتها الأنثوية والمتفردة، التي تظهر بها في المهرجانات العربية والعالمية، والتي تجعلها تنافس كافة الحضور.