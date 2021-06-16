بيخسس ويمنع الإصابة بالسرطان.. أبرز 9 فوائد لتناول الجرجير

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الجرجير من الخضراوات الهامة على طاولة طعامك، خلال الوجبات الرئيسية، فهو غني بالأحماض والحديد والفيتامينات التي تجعله اختيارًا صحيا لك، لذا يرصد «هُن» خلال السطور التالية، فوائد الجرجير، وفقًا لموقع WEBND المعني بالصحة.

يعزز صحة العيون

بسبب احتواءه على فيتامين أ، والبيتا كاروتين، واللوتين، فضلًا عن الزياكسانثين، يعد الجرجير خضار جيدًا لتعزيز صحة العيون.

غني بالمعادن والفيتامينات

يحتوي الجرجير على العديد من المعادن الضرورية للجسم، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة المختلفة، فهو مادة غنية بالحديد، وحمض الفوليك، واليود، والفسفور، والكالسيوم، وفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، التي تعد من أقوى مضادات الأكسدة، ما يجعل الجرجير مضاد قوي للالتهابات.

يقي من الشيخوخة

يساعد الجرجير في الوقاية من الشيخوخة، كما إنه يساعد على الحفاظ على بشرة صحية وعلى شعر صحي، كما يقي من سرطان الجلد، ويدخل في علاج الإكزيما والتهابات الجلد المختلفة، بالإضافة لاحتواءه على اليود مهم لعمل الغدة الدرقية.

يقي من السرطان

يحتوي الجرجير على مضادات الأكسدة القوية التي أثبتت العديد من الأبحاث دورها في الوقاية من السرطان، خاصة سرطان الثدي، والرئة، والقولون، والمستقيم، والبروستاتا، وهو فعال في خفض مخاطر سرطان الدم، وسرطان الكلى.

يساعد مرضى السكري

يحتوي الجرجير على كميات عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد في خفض مستويات الكولسترول السيء في الدم، والسيطرة على ارتفاع السكرفي الدم وتنظيمه من خلال إبطاء امتصاصه في الأمعاء.

الحد من أمراض الجهاز التنفسي

بسبب احتواءه على فيتامين ج، يساعد الجرجير على علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل التقليل من خطر الإصابة بالزكام، كما يساعد أيضًا على التخفيف من الأعراض المرافقة للربو وخاصة للأطفال.

يعالج أمراض الجهاز الهضم

يستخدم الجرجير في علاج أمراض الجهاز الهضمي المختلفة فهو يعد منشطًا للكبد، ويدخل في علاج حصى الكلى والنقرس.

التخسيس

لأنه غني بالألياف الغذائية التي تساعد على امتلاء المعدة والإحساس بالشبع، وبسبب إنه قليل السعرات، يستخدم الجرجير لفقدان الوزن والمحافظة عليه.

يعزز صحة القلب

بسبب احتواء الجرجير على نسبة عالية من البوتاسيوم، فهذا يجعل له دور في السيطرة على مستوى ضغط الدم وخفضه، وحفظ توازن السوائل في الجسم، والوقاية من تصلب الشرايين نتيجة لاحتوائه على كميات وفيرة من اللوتين.