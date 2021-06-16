رد فعل دينا الشربيني على أنباء ارتباط عمرو دياب ودينا ضياء (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أُثيرت خلال الساعات الماضية، بعدما تداول البعض أنباء تزعم ارتباط الفنان عمرو دياب بفتاة تدعى دينا ضياء، وذلك عقب ظهورهما سويا في العديد من المناسبات، وسط مجموعة من الأصدقاء.

وأشارت الأنباء أن الثنائي على علاقة عاطفية منذ عدة أشهر، حيث ظهرا سويا في العديد من الحفلات والمناسبات، وذلك عقب انفصال عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني.

وعلى الفور اتجهت الأنظار لردود أفعال الفنانة دينا الشربيني، التي جمعتها علاقة عاطفية بـ«الهضبة» استمرت لـ 3 سنوات، وانتهت فجأة.

رد فعل دينا الشربيني على أنباء ارتباط عمرو دياب

ولكن الفنانة دينا الشربيني تجاهلت الأمر، حيث قررت مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها، بل والاحتفاء بأعمالها السينمائية الحالية، وهي أفلام «ثانية واحدة» الموجود بدور العرض، وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» والمنتظر عرضه بداية الشهر القادم.

ونشرت «الشربيني» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، العديد من اللقطات المصورة، من خلال خاصية القصص المصورة «ستوري»، وظهرت من خلالها بعدة صور بدت فيها بمظهر رياضي رشيق، فضلًا عن لقطات من أفلامها.

من هي دينا ضياء بهجت؟

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن دينا ضياء.

- تعمل كمصورة فوتوغرافية لصالح مجلة «فوج» العالمية في نسختها العربية.

- عاشت في إسبانيا لفترة طويلة من عمرها.

- تتحدث الإسبانية والإنجليزية بطلاقة.

- يتقارب عمرها مع عُمر دينا الشربيني، أي تصغر الهضبة بما يقرب من 20 عاما.

وفي وقت سابق، كانت مصادر كشفت لـ«الوطن»، أنه خلال إحدى جلسات عمرو دياب مع أصدقائه المقربين عقب عودته من رحلة للإمارات، حاول البعض تقريب وجهات النظر بين دياب والشربيني، إلا أن كل هذه المساعي انتهت بالرفض من عمرو، وقال لأحدهم «خلينا ننبسط» كناية عن أغنيته الجديدة «يا أنا يا لأ» التي تقول بدايتها «خلينا ننبسط».