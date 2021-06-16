تعليق نزار الفارس على حفظ بلاغ رانيا يوسف ضده: القادم صادم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علق الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الحكم الصادر بحفظ البلاغ المقدم ضده من الفنانة رانيا يوسف، لعدم وصول التحقيقات إلى صحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير الذي أجرته «رانيا» مع الإعلامي على قناة «الرشيد» العراقية.

ونشر «نزار» القرار عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إنستجرام» قائلًا: «الحمدالله تم حفظ البلاغ المقام ضدي من قبل الفنانة رانيا يوسف في النيابة العامة شكرًا للقضاء المصري العادل شكرًا للإعلام المصري شكرًا لكل شخص وقف إلى جانبي.. شكرًا للمستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيرة شكر خاص إلى عارضة الأزياء الجميلة ميرهان كلر ربي يحفظ الجميع القادم صادم».

وكانت الفنانة رانيا يوسف أجرت لقاء مع الإعلامي نزار الفارس، من خلال برنامجه المذاع على قناة «الرشيد»، وأثارت الجدل وقتها، بعدد من التصريحات الجريئة التي ذكرتها، الأمر الذي وصل إلى ساحات القضاء.

وتتبع ذلك أيضًا رفع الإعلامي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه، إذ اتهمته الفنانة بتزييف الحقائق.

وتقدم طارق العوضي، محامي الفنانة رانيا يوسف، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيص بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينًا أنه تقدم ببلاغ أيضًا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، ومشيرا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته لأنه «خان الثقة التي منحته إياها».

وتقدمت رانيا يوسف بشكوى ضد نزار الفارس، لدى سفير العراق بالقاهرة، وقدّمت ملفًا موثقًا بالصوت والكتابة والتواريخ لما حدث من اجتزاء وخداع قبل وبعد الحوار المثير للجدل، كما أكدت الفنانة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في دولة العراق ضد إدارة القناة وضد المذيع لحفظ حقوقها وضد التشويه المتعمد لشخصها، وذلك في بيان صدر عنها بعد مقابلة السفير العراقي، وفق لما جاء بنص الدعوى.