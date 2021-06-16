لقاح كورونا: لماذا يصاب البعض بآثار جانبية والآخر لا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد ثبت أن لقاحات فيروس كورونا فعالة بشكل جيد ضد فيروس كورونا ويمكن حتى أن تحد من معدلات الخطورة، بالطبع، الآثار الجانبية هي شيء يصاحب اللقاحات - بعضها معتاد وبعضها غير عادي والبعض الآخر شديد بما يكفي للحث على اتخاذ إجراء.

ومع ذلك، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، أصبح من الواضح أن الآثار الجانبية ليست موحدة بالنسبة للجميع، يصاب البعض بالأعراض النموذجية، والبعض الآخر يعاني من شدة أكبر، بينما يهرب البعض دون أن يصابوا بأذى - وليس لديهم أي آثار جانبية، لكن لماذا يحدث هذا التفاوت؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

ماذا تعني الآثار الجانبية؟

تشير الآثار الجانبية إلى التفاعلات التي تحدث عندما يتعرض الجسم لمستضد خارجي، تظهر الطريقة التي يتفاعل بها نظامنا مع نفس الشيء في شكل آثار جانبية.

عند التعرض، يبدأ نظام المناعة لدينا في العمل، بينما يرسل الجزء الأول خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة الدفاعية لمحاربة الممرض، فإنه يحفز أيضًا الاستجابات الالتهابية ضد العدوى - مما يجعل الشخص يعاني من أعراض مثل الحمى والتعب ووجع العضلات والألم والقشعريرة وما إلى ذلك، كأعراض جانبية شائعة وردود فعل متوقعة مع اللقاحات، قد تحدث أيضًا بعض الآثار الجانبية غير العادية أو التفاعلات الالتهابية، اعتمادًا على كيفية تفاعل الشخص مع اللقاح.

تعتمد الآثار الجانبية على كيفية تفاعل جسمك مع اللقاح

في حين يمكن تجربة الآثار الجانبية بشكل عام، فمن المعروف أنه لا يوجد جسمان يتفاعلان بنفس الطريقة مع نفس اللقاح، لذلك، ما إذا كان الشخص يتفاعل مع اللقاح أم لا، أو لديه نفس ردود الفعل مثل شخص آخر يعتمد على طريقة تفاعل النظام الفردي مع المستضد في اللقاح، كما لاحظت التجارب السريرية من دراسة لقاح mRNA لشركة فايزر أن أكثر من 50٪ من الأشخاص أبلغوا عن عدم تعرضهم لأية آثار جانبية بعد تلقي اللقاح، ولا يزالون محميين.

بصرف النظر عن هذا، فإن عوامل مثل العمر والجنس والمناعة الموجودة مسبقًا والظروف الصحية واستخدام الأدوية المضادة للالتهابات قد تؤثر أيضًا على الآثار الجانبية التي تحصل عليها، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الشباب يبلغون عن آثار جانبية أكثر من كبار السن، تشير الأبحاث الحديثة أيضًا إلى أن الوقت من اليوم الذي يتعرض فيه الشخص للحقن قد يؤثر أيضًا على التفاعلات الالتهابية.

تتعرض النساء لآثار جانبية أكثر من الرجال

أظهرت البيانات المتزايدة أن الآثار الجانبية واللقاحات تميل إلى العمل بشكل مختلف بين الجنسين، تميل النساء، أكثر من الرجال، إلى التعرض لآثار جانبية أقسى وأكثر حدة من جرعات اللقاح، مقارنة بنظيراتهن، قد يؤدي هذا أيضًا إلى اختلاف في الإبلاغ عن الأعراض بين الرجال والنساء.

قد يكون أحد الأسباب التي تجعل النساء تميل إلى التعرض لمزيد من الآثار الجانبية هو الطريقة التي تتفاعل بها الهرمونات مع الجهاز المناعي، قد يؤدي ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين إلى مزيد من التفاعلات الالتهابية، ويزيد من مدة الآثار الجانبية أيضًا، قد يؤدي التداخل الهرموني أيضًا إلى إصابة النساء ببعض الآثار الجانبية المختلفة، مثل تضخم الغدد الليمفاوية تحت الذراعين أيضًا، بالمقارنة مع ذلك، لم يُظهر الرجال أي آثار جانبية مميزة للقاحات.

إذا لم تصاب بآثار جانبية، فهل يجب أن تقلق؟

أخيرًا، هناك سؤال يلوح في الأفق - ماذا يحدث إذا لم تصاب بأي آثار جانبية؟ هل هذا يعني أن لقاحك لا يزال يعمل؟

الجواب، وفقًا للعديد من الخبراء، هو أن عدم ظهور الآثار الجانبية لا ينبغي أن يكون سببًا في الوقت الحالي للقلق، كل لقاح يعمل بنفس الطريقة ولا يصاب بأي آثار جانبية، أو تلك التي قد تكون بالكاد ملحوظة قد تعني فقط أن جسمك يتفاعل معها بشكل مختلف.

لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أن الجهاز المناعي لم يقبل اللقاح، أو أن اللقاح قد لا يعمل، يمكن أن يحدث أيضًا أن يصاب الشخص الذي لا تظهر عليه آثار جانبية بعد الجرعة الأولى بآثار جانبية بعد الجرعة الثانية، أو يمكن أن يحدث أن ردود الفعل لا تظهر تمامًا، طالما يتم إنتاج أجسام مضادة كافية، وتتبع أقصى درجات السلوك المناسب لـ كوفيد، فلا داعي للقلق.