أطعمة ومشروبات يجب الابتعاد عنها في الصيف: تزيد العرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

في الصيف تزداد درجة الحرارة بشكل كبير ويزداد العرق في الجسم.

وهناك بعض من الأطعمة والمشروبات التي تتسبب في زيادة التعرق خلال فصل الصيف، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

1- الأطعمة الدهنية:

الشوكولاتة والخبز الأبيض والوجبات السريعة والأطعمة الأخرى المصنعة تجعلك تتعرق بكثرة، يحتاج جسمك إلى العمل بجهد إضافي لمعالجة هذه الأطعمة مما يسبب لك التعرق الشديد أثناء تناول الطعام وأثناء الهضم.

2- الإفراط في تناول الصوديوم:

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح يمكن أن تجعلك تتعرق بغزارة، وعندما تأكل الكثير من الملح، فإن جسمك سيفعل ما في وسعه للتخلص من الصوديوم عن طريق جعلك تتعرق، فحاول أن تحافظ على استهلاكك للصوديوم إلى 4 جرامات يوميًا، وبهذه الطريقة سيقل كثيراً.

3- الحليب عالي الدسم:

إذا كنت تستهلك حليبًا عالي الدسم، فربما لاحظت أنك تتعرق أثناء شربه، كما لاحظ اﻷطباء، أن الأطعمة الغنية بالدهون ستجعلك تتعرق، لتجنب حدوث ذلك، فقومي باستبداله بالحليب قليل الدسم أو منزوع الدسم.

4- الفلفل الحار:

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين، وهي مادة كيميائية تحفز المستقبلات العصبية في فمك وتقنع جهازك العصبي بالاعتقاد بأنك حار، ثم يرسل دماغك إشارة إلى الغدد العرقية لتتصدع وتبرد لذلك حاول التقليل من تناولها خاصة في الصيف.

5- الأطعمة الحارة وكثيرة التوابل:

عندما تأكل الأطعمة الغنية بالتوابل، فإنك تربك جسمك وتجعله يعتقد أنه يوم حار، عندما يكون الجو حارًا بالخارج، تبدأ الغدد العرقية في التحرك بسرعة كبيرة وتبدأ في تبريد جسمك، وعندما تأكل الأطعمة الغنية بالتوابل، يحدث نفس الشيء.

6- الشوربة:

سواء كنت تأكل وعاءًا ممتلئًا أو تحتسي كوبًا صغيراً من مرق الدجاج، فمن المحتمل أن تجد نفسك تتعرق، هذا لأن الشوربة يتم تقديمها ساخنة بشكل عام وسيبذل جسمك كل ما في وسعه لتبريدك أثناء تناول الطعام.

7- القهوة:

يحتوي الطعام الصباحي المفضل لدى الجميع على مادة الكافيين التي تحفز الجهاز العصبي المركزي، وعندما يتم استفزاز نظامنا العصبي، تبدأ الغدد العرقية في العمل لمحاولة تبريدنا، سواء كنت تتناولها ساخنة أو مثلجة، فإن القهوة تجعلك تتعرق، بالإضافة إلى ذلك، إذا أضفت السكر والحليب عالي الدسم إلى الكوب الخاص بك، كأنك تضيف المزيد من الوقود إلى النار المتعرقة.