كيف يساعدك نوعين من المكسرات على التعافي السريع من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سواء كنت تعاني من مرض منتظم، أو مرض كوفيد 19، أو عملية جراحية بسيطة، فإن ما تأكله وكيف تأكل خلال هذا الوقت يمكن أن يساعدك على التعافي بسرعة.

ثبت علميًا أن العديد من المكسرات، وخاصة اللوز والجوز، تعمل على تقوية المناعة وتقليل الالتهاب وتعزيز عملية الشفاء، حيث تشرح أكريتي أرورا، أخصائية التغذية، كيف يساعد اللوز والجوز في التعافي السريع، وفقا لموقع timesofindia.

يوفر اللوز كمية كبيرة من العناصر الغذائية، على شكل فيتامين e ، والمغنيسيوم، والريبوفلافين، والبروتين، ومضادات الأكسدة، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وإدارة ضغط الدم، وتقليل الإجهاد التأكسدي في خلاياك، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم مع إعطائك الكثير من الطاقة.

كل هذه الفوائد تجعل اللوز فائزًا غير مهزوم في فئة الأطعمة التي ستساعدك على تسريع الشفاء، كما تقول أكريتي.

أما الجوز ليس أقل من اللوز، إنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحمي قلبك، وتقلل من كمية الالتهاب في جسمك، وتخلق أمعاءً صحية، والأهم من ذلك كله أنها تعزز صحة الدماغ.

يمكن للعقل السليم أن يعتني بجسم ضعيف ولكن العقل الضعيف غير قادر على رعاية حتى الجسم القوي، لذلك، أثناء التعافي، يحتاج المرء إلى إعطاء أهمية متساوية لصحته العقلية كما يعطيه لصحته الجسدية.

اللوز والجوز غنيان بالبروتين النباتي والدهون الصحية والألياف التي تساعد الجسم على تعزيز وظائف المخ، كما أنها غنية بالتريبتوفان، وهو حمض أميني مسؤول عن إنتاج السيروتونين، وهو هرمون يعزز المزاج.

اجمعها معًا وستحصل في النهاية على وجبة خفيفة مغذية للغاية ستزودك بكل الذخيرة التي تحتاجها للتعافي السريع.

يمكنك نقع اللوز والجوز، وتناولهما أول شيء في الصباح، لتحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية لهذه المكسرات، كما تقترح أكريتي أرورا، خبيرة التغذية.