كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - يتوقّف الجسم مع تقدُّم العمر عن إنتاج الكولاجين بالشّكل الطّبيعي، المتحكم الأول في نضارة البشرة ومرونتها، ويبدأ الكولاجين بالاختفاء، مما يؤدّي إلى حدوث ترهّلات في بشرة الوجه، وظهورالخطوط الدّقيقة والتّجاعيد، وتقل نضارة البشرة. فتلجأ الكثير من النساء الى استخدام حبوب الكولاجين كمكملاّت غذائيّة أو للعمليّات التّجميلية، التي تُسبّب في كثير من الأحيان إلى حدوث أعراضٍ جانبيّة مثل الإحمرار، وجفاف في البشرة، وتقشُّر في الجلد، أو حدوث تصبّغات لونية. ولكن، ومع وجود المكملات الطبيعية والتي تتواجد فيها نسبة كبيرة من الكولاجين أصبح بالإمكان تحضير كولاجين طبيعي بخلطات طبيعية كقناع للتخلّص من الخطوط الرفيعة والتّجاعيد. وفي ما يأتي أبرزها:



طريقة تحضير كولاجين طبيعي للبشرة

كيفية تحضير كولاجين طبيعي



إليك، طريقة تحضير خلطات كولاجين طبيعي للبشرة للعناية ببشرتك والتخلّص من التجاعيد:

خلطة الكيوي والأفوكادو

كولاجين طبيعي من الأفوكادو والكيوي



المكوّنات:

ثمرة من الكيوي.

ثمرة أفوكادو.

طريقة الإستخدام:

تُقطّع الكيوي والأفوكادو إلى قسمين، وتهرسان مع بعضهما جيّدًا للحصول على خليطٍ ناعم، يوضع الماسك على الوجه، ويترك لمدّة 30 دقيقة، ثمَّ يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويجفّف جيّدًا، ويوضع الكريم المرطّب.



خلطة الخيار وبياض البيض والبخور

خلطة الخيار وبياض البيض والبخور لتحضير كولاجين طبيعي



المكوّنات:

بعض من شرائح الخيار.

بياض بيضة.

زيت عطري.

بضع نقاطٍ من البخور.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكونات جيّدًا للحصول على خليطٍ، يوضع الخليط على الوجه بعد غسله، ويترك عليه لمدّة 15 دقيقة، ثمّ يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويجفّف، ويوضع الكريم المرطّب.

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خلطة الجوافة والجزر

كولاجين طبيعي من الجوافة والجزر



المكوّنات:

ثمرة من الجوافة.

ثمرة من الجزر.

طريقة الإستخدام:

تُمزج المكوّنات جيدًا للحصول على قوام متماسك، ثم يُضاف زيت الزيتون. يوزّع المزيج على الوجه لمدة نصف ساعة. ثم، يشطف بالماء البارد.

يمكنك تكرار هذه الخلطة يوميًا لمدة 3 أسابيع.



خلطة اللبان الذكر

كولاجين طبيعي من اللبان الذكر



يعدّ لبان الذكر، واحدًا من المواد الغنية التي يمكن استخدامها ككولاجين طبيعي، للحفاظ على البشرة من التجاعيد، وشدها وترطيبها جيدًا.



المكوّنات:

ملعقتان اللبان الذكر.

كأس ماء مغلي.

طريقة الإستخدام:

إنقعي اللبان في الماء المغلي وغطّيه ليلة كاملة حتى يتغير لون الماء ويصبح مائلًا للون الأبيض، يتم تصفية المنقوع، ويوضع بإناء زجاجي، ويُحفظ به في الثلاجة.

إمسحي وجهك وبشرتك بالمنقوع باستخدام قطنة نظيفة، وإتركيه مدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم إشطفي وجهك بالماء الفاتر، ورطبي بشرتك جيدًا بعدها.





خلطة اللبان الذكر مع زيت جوز الهند وزيت الأفوكادو

كولاجين طبيعي للعناية بالبشرة



المكوّنات:

زيت لبان الذكر بنسبة 10 قطرات.

ربع كوب من زيت الأفوكادو.

ربع كوب من جوز الهند، أي نسب متساوية من زيت الأفوكادو وجوز الهند.

شمع العسل بنسبة ملعقة تقريبًا.

عشر قطرات من زيت المُرّ.

خمس قطرات من زيت خشب الصندل.

طريقة الاستخدام:

يُذَوَّب زيت جوز الهند بالطريقة العادية، ومن ثَمَّ يتم خَلْطُ جميع المكونات السابقة مع زيت جوز الهند، يتم وضع الخليط على الوجه كله أو تحت العينين، ويترك طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

خلطة البيض والخميرة

خلطة البيض والخميرة لتحضير كولاجين طبيعي



المكوّنات:

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الخميرة الجاهزة.

محتوى كبسولة فيتامين E.

طريقة الإستخدام:

قومي بخفق بياض البيض مع الخميرة وعصير الليمون حتى تتجانس المكوّنات، وأضيفي كبسولة من فيتامين E، ووزعي الماسك على البشرة واتركيه لمدة ثلث ساعة حتى يجف، وأشطفي الوجه بالماء الفاتر.

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خلطة زبدة الشيا وزيت اللوز

خلطة زبدة الشيا وزيت اللوز لتحضير كولاجين طبيعي



المكوّنات:

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

محتوى من كبسولة فيتامين E.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة الإستخدام:

قومي بعمل حمام مائي من زبدة الشيا ثم أضيفي له الليمون وزيت اللوز، واتركيه حتى يهدأ، ثم قومي بتدليك الكريم لمدة 3 دقائق ويذوب على الوجه تماما، إتركيه على الوجه لمدة ساعة، وإغسليه بالماء الفاتر، طبقي الماسك مرتين في الأسبوع.

نصائح هامة للحفاظ على كولاجين البشرة وتجديده:

طرق تحفيز الكولاجين

وضع واقي الشّمس بشكلٍ يوميٍّ؛ فأشعّة الشّمس الضّارة تؤدّي إلى فقدان كولاجين البشرة.

شرب كميّاتٍ وافرة من الماء؛ للحفاظ على رطوبة البشرة. وبالتّالي، المساعدة على إنتاج الكولاجين.

تدليك بشرة الوجه على الأقل مرّة واحدةً أسبوعيًا، فهذه الخطوة تعمل على زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة ودعم وتنشيط الدّورة الدّمويّة.

القيام بتقشير البشرة، فالتّقشير يساعد أيضًا على دعم إنتاج الكولاجين.



أهم مصادر الكولاجين الطبيعي:

مصادر طبيعية غنية بالكولاجين

الأغذية التّي تحتوي على البرولين والأحماض الأمينيّة، وخاصّةً الموجودة في الأسماك، واللّحوم الخالية من الدّهون، والبيض، فهذه الأغذية تعتبر بديلًا طبيعيًا لكولاجين البشرة.

البروتينات، فالبروتين يعمل على نموّ، وبناء، وتجديد كولاجين البشرة.

منتجات الصويا: مثل حليب وجبنة الصويا.

الخضراوات الورقية الداكنة: مثل السبانخ، والملفوف، واللفت.

الخضراوات والفواكه الحمراء: مثل الفلفل الأحمر، والشمندر، والبندورة، والبطاطس الحلوة، والجزر.

الخوخ المجفف، التّوت البري والكرز.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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