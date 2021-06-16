برنامج سكر بنات: خلطة تكثيف الحواجب ورفعها وتصفيحها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر خلطة سهلة جداً من مطبخك لتكثيف الحواجب مع طريقة رفعها وتصفيحها في صالون التجميل مع خبيرة التجميل جوزيان بو سمعان.

خلطة تكثيف الحواجب:

خلطة تكثيف الحواجب

المكزنات :

أنت بحاجة إلى قرنقل وزيت جوز الهند.

طريقة التطبيق:

قومي بتسخين حبات القرنفل حتى يتحول لونها إلى الرمادي، بعدها قومي بطحنها حتى تصبح بودرة ، ضعي البودرة في شاشة ثم أضيفي اليها زيت جوز الهند.

اتركي النقيع حتى اليوم الثاني ثم استخدمي الزيت الموجود أسفل الشاشة لحاجبيك بشكل يومي.

ولتثبيت ورفع الحاجبين استخدمي صابونة الحواجب لإطلالة مثالية.

صابونة الحواجب

موضة lamination تصفيح الحواجب:

موضة lamination تصفيح الحواجب

هي موضة تقوم برفع وتثبيت الحاجبين بشكل طبيعي ما يمنح مدى أكبر وأجمل للعينين، وكثافة مثالية للحاجب مع تغطية الفاراغات كما تشاهدين بالصورة. كذلك يمكنك متابعة الفيديو لمعرفة تفاصيل الخطوات .

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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