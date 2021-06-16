تسريحات شعر ناعمة للعروس من مصففة الشعر السعودية جميله الناصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - إذا كنت تميلين الى تسريحات الشعر الناعمة وغير المتكلفة، تلهمك مصففة الشعر السعودية جميله الناصر مجموعة من تسريحات الشعر المميزة، المنسدلة والمرفوعة، التي تتسم بالأناقة والرقي، والتي ستجعل إطلالتك مثالية في يومك الكبير. وقد رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة من تسريحات الشعر الناعمة من حساب جميله الناصر على إنستغرام.



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المزينة بحبات اللؤلؤ

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المزينة بحبات اللؤلؤ(الصورة من حساب جميله الناصر على إنستغرام)



يعد اللؤلؤ من أكثر الأكسسوارات رواجاً، فهو الموضة الأبرز في عالم الجمال خلال 2021. لذلك، بإمكانك اعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة في يوم زفافك، مع الضفيرة الطويلة والمزينة بحبات اللؤلؤ التي توزعينها على طول الضفيرة المنسدلة، وهي تسريحة مستوحاة من مصففة الشعر جميله الناصر. واجعلي الغرة نصفية مشدودة الى الخلف.

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تسريحة الكعكة الأنيقة مع التاج

تسريحة الكعكة الأنيقة مع التاج(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعد تسريحات الكعكة من أكثر تسريحات شعر العروس رواجاً، فهي موضة كل المواسم، كونها مريحة وأنيقة جداً في آن، وتجعل وجه العروس مرفوعاً ومشدودا، وتسلط الضوء على ملامح وجهها. وبأسلوب جميله الناصر، اجعلي إطلالتك في يومك الكبير ملكية من خلال اعتماد تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة النصفية المشدودة الى الخلف، وتزيينها بتاج فخم مرصع بالمجوهرات.



تسريحة الضفيرة الكبيرة والعالية

تسريحة الضفيرة الكبيرة والعالية(الصورة من حسابها على إنستغرام)



لقد باتت تسريحات الضفائر بمختلف أشكالها جزءاً لا يتجزأ من تسريحات شعر العروس، فهي تمنح العروس إطلالة حيوية وناعمة وطفولية في الوقت نفسه. بإمكانك أن تستوحي من جميله الناصر تسريحة الضفيرة الواحدة، العالية والمنسدلة على الظهر بأسلوب ذيل الحصان، مع الغرة المسحوبة الى الخلف وبعض خصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الكيرلي المنسدلة مع الورود الطبيعية

تسريحة الكيرلي المنسدلة مع الورود الطبيعية(الصورة من حسابها على إنستغرام)



هذه التسريحة مناسبة جداً لذوات الشعر الكيرلي بشكل طبيعي، وهي تسريحة ناعمة وغير متكلفة، وتبرز جمال شعرك وكثافته في يوم زفافك. ولإضفاء لمسة مميزة على إطلالتك في يومك الكبير، اعتمدي تسريحة الكيرلي المنسدلة مع الضفائر الصغيرة الأمامية المسحوبة الى الوراء والمزينة بثلاث ورود بيضاء طبيعية.



تسريحة الشينيون الكيرلي

تسريحة الشينيون مع الخصلات الكيرلي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تسريحة الشينيون هي من تسريحات شعر العروس الخالدة، التي تحب أن تعتمدها كثيرات من الفتيات في يوم زفافهن. لذلك، بإمكانك اعتمادها على طريقة جميله الناصر، بحيث يكون الشعر ملموماً في منتصف الرأس بأسولب الكيرلي، مع الغرة الواقفة قليلاً والمسحوبة الى الخلف، الى جانب خصلات الشعر الكيرلي المنسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة الشعر نصف المرفوع المزينة بأكسسوار مرصع

تسريحة الشعر نصف المرفوع المزينة بأكسسوار مرصع(الصورة من حسابها على إنستغرام)



هذه التسريحة هي موضة الشعر الأبرز لعام 2021 دون منازع، وبالتالي تشكل أحد أفضل الخيارات للعروس. اعتمديها على طريقة مصففة الشعر السعودية جميله الناصر، بحيت تكون الغرة نصفية ومسحوبة الى الخلف، ومثبتة بأكسسوار فضي مرصع على شكل أوراق النباتات.

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