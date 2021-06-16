كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - تسعى كل إمرأة إلى ابراز جمال شعرها ومواكبة الموضة من خلال اعتماد قصات شعر عصرية. ومع التنوّع في صيحات الشعر، بات من السهل اختيار القصة التي تناسب جميع أنواع الشعر، بخاصة الشعر الطويل، ولعلّ أجملها قصات شعر بأسلوب الشلال التي تترأس موضة الشعر هذا الصيف. فما رأيك في اضفاء لمسات من الجاذبية على خصلات شعرك الطويل، باعتمادك إحدى موديلات قصات شعر طويل شلال التي يستعرضها لك "الخليج 365.نت" في الصور الآتية:

أجمل موديلات قصات شعر طويل شلال

قصات شعر طويل شلال

إليك، مجموعة من أجمل موديلات قصات شعر طويل شلال لتستوحي منها ما يناسبك.



قصات شعر طويل شلال بأسلوب الطبقات

قصة شعر طويل شلال بأسلوب الطبقات لإطلالة عصرية

تُبرز هذه القصة جمال ملامحك، وتمنحك لوكاً عصرياً لافتاً. وما يميّز هذه القصة أنها تتناسب مع تقسيمات الوجه المختلفة. لا تتردّدي باعتماد الغرة الطويلة مع فرق وسطي لتندمج مع قصة الشلال، لتتمتعي بإطلالة عصرية ومُنعشة وتكوني مواكبة لآخر صيحات قصات الشعر.



قصات شعر طويل شلال مدرج من الوسط حتى الأطراف

تمنحك هذه القصة لوكاً شبابياً

تبرز قصة الشعر الشلاَّل المُدرَّج جمال الشعر الطويل من خلال قص أطراف الشعر بطريقة عشوائية أو مُدرَّجة لزيادة كثافته وقوّته، وإزالة الأطراف المتقصّفة والمتضرّرة، مع تصفيفه بواسطة السشوار إلى الأعلى لتُعطيه شكل الشلال. وستكون قصَّة شعرك رائعة أكثر بإعتمادك الغُرَّة المُبعثرة، لتُعطي وجهك جمال عفوي وإطلالة شبابية، ومميزة.

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قصات شعر طويل شلال مع الغرة الجانبية الطويلة

تُعدّ هذة القصة من قصات الشعر المناسبة للشعر الطويل

زيّني إطلالاتك بلوك ساحر وجذّاب مع هذه القصة التي تدخل من ضمن صيحات قصات شعر عام 2021 المميّزة، والمُلفت أيضاً في هذه القصة أنّها متنوّعة، وتتميز بالعصرية وبتعدُّد تسريحاتها، ولإبراز جمال قصتك ننصحك بإعتماد الغرة الرفيعة والناعمة لأنَّها رقيقة ومن دون حجم، والعناية بها سهلة تماماً وهي تكشف عن جبينك قليلاً عدا عن أنّها تبدو طبيعيّة جداً.



قصات شعر طويل شلال مع الشعر المنسدل الناعم

تتناسب هذه القصة مع جميع أشكال الوجوه

تُعتبر هذه القصة من أجمل قصَّات الشعر التي تُعطي مظهراً جمالياً لشكل الشعر، وتجعل الوجه أكثر أنوثة وجاذبية، وتتناسب مع أشكال الوجه المختلفة سواء الطويل والمستدير والبيضاوي والمربَّع والقلب أيضاً، كما تتناسب مع اللواتي يمتلكنَّ شعر خفيف لأنَّها تُعطيه مظهراً كثيفاً.

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قصات شعر طويل شلال عفوي

تضفي هذه القصة على إطلالتك لوكاً عفوياً

إذا كنت حائرة حول أي قصة تُناسبك، فننصحك بهذه القصة العالمية المصممة التي تليق بمختلف أشكال الوجوه، وتتصدر صيحات موضة قصات الشعر. تمتاز هذه القصة بأسلوبها العفوي والعملي في إطار أنثوي جذّاب؛ حيث من السهل تطبيقها. كما وتمنحك اللوك الطبيعي بأسلوب عصري وعفوي الذي يتناسب مع الأجواء الصيفية. يمكنك أن تضيفي الغرة للمزيد من التوازن إلى شكل وجهك.



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