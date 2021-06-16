موديلات تنانير منعشة لمشاوير النهار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - مع حلول فصل الصيف، تصبح التنورة قطعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أثناء تنسيق الإطلالات اليومية.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» أجمل موديلات تنانير حرير من أشهر الماركات العالمية، لإطلالة راقية وجذابة في صيف2021.



تنورة من إليزابيتا فرانكي «Elisabetta Franchi»

تنورة حرير من إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi



لإطلالة راقية وأنيقة في صيف 2021؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي، لتنورة حرير من ماركة إليزابيتا فرانكي «Elisabetta Franchi»، صُمِّمت باللون الأرجواني الباستيل، بتصميم ميدي منفوش، مُبطن بالساتان، وتم تنسيقها مع بلوزة بيضاء قصيرة بتصميم البليسيه ذات أزرار أمامية باللون الذهبي.

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تنورة من بلومارين «Blumarine»

تنورة حرير من بلومارين Blumarine



لإطلالة عملية تناسب مشاويرك الصيفية في أوقات النهار أو المساء، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي من ماركة بلومارين «Blumarine»، لتنورة ميدي مُصمَّمة من الحرير باللون الأوف وايت، جاءت مُطبَّعة بالورود الصفراء.

ونُسقت هذه التنورة مع بلوزة من الحرير والساتان بتصميم تايجر باللونين الأبيض والأسود، وجاءت بأكتاف ساقطة وبأكمام قصيرة.

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تنورة من ماريو دايس «Mario Dice»

تنورة حرير من ماريو دايس Mario Dice



إذا كنتِ تُفضلين موديلات التنانير الحرير الطويلة؛ فيُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من ماركة ماريو دايس « Mario Dice» لتنورة حرير طويلة، صُمِّمت من البليسيه، باللون الجملي.

وجاء التنورة بتصميم ماكسي مع شق جانبي طويل، وأزرار جانبية من المعدن الذهبي، في ما تم تنسيقها مع بلوزة بليسيه باللون الأرجواني الداكن، ذات أكمام طويلة وأكتاف مكشوفة.

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تنورة من مارلينج «Maryling»

تنورة حرير من مارلينج Maryling



لتصميم أكثر جاذبية يناسب مشاويركِ النهارية؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم المميز، من ماركة مارلينج «Maryling»، لتنورة حرير ملونة، بتصميم ميدي، جاءت بتصميم البليسيه المُطَبَّع.

وتم تنسيق هذه التنورة الأنيقة، مع تيشرت أبيض بتصميم نصف الكم، صُمِّم بخطوط رفيعة بالألوان الأسود والبرتقالي والأصفر، مع حزام جلد باللون البرتقالي.

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تنورة من «Francesca Liberatore»

تنورة حرير من Francesca Liberatore



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم عصري وجريء بين التنانير الحرير؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من ماركة «Francesca Liberatore». جاءت التنورة بتصميم «A line» قصير من الساتان والحرير، باللونين الأزرق والبني الداكن.

وتم تنسيق هذه التنورة الأنيقة، مع قميص باللون البني صُمِّم من الساتان والحرير.

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